El truco eficaz para desmanchar sartenes y ollas sin dañarlos

Durante la época navideña que se distingue por estar llena de celebraciones con familia y amigos, mantener las cacerolas libres de manchas y residuos de grasa se convierte en todo un reto.

Debido a la preparación de complicados platillos, los restos de comida que se adhieren con fuerza a la superficie y empieza a provocar manchas difíciles de quitar en las cacerolas que hacen que se deterioren con facilidad.

Así que antes de pensar en desecharlas o recurrir a químicos agresivos, debes saber que existe un truco casero eficaz y económico para recuperar el brillo de ollas, cacerolas y sartenes sin causar daños.

El truco infalible para desmanchar cacerolas

El método más efectivo para desmanchar las cacerolas sin esfuerzo se basa en una poderosa mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua caliente. Estos ingredientes funcionan como desengrasantes y abrillantadores naturales, ideales para superficies de acero inoxidable, aluminio o peltre.

Ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

½ taza de vinagre blanco

Agua caliente

Esponja suave o fibra no abrasiva

Inicia por cubrir la mancha espolvoreando bicarbonato de sodio directamente sobre las zonas quemadas o manchadas de la cacerola y agrega vinagre blanco lentamente y deja actuar durante 15 minutos.

La mezcla comenzará a burbujear y a desprender los residuos adheridos y ablandará cualquier mancha de grasa, posteriormente llena la cacerola con agua casi hirviendo y deja reposar otros 10 minutos.

Con ayuda de la esponja frota suavemente en movimientos circulares hasta que las manchas se desprendan por completo. Por último, lava la cacerola como de costumbre y sécala para evitar marcas de agua.

