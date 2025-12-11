Más Información

Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

Descubre los beneficios de la mezcla de bicarbonato con romero

¿Cómo proteger tu hogar de robos durante las vacaciones de diciembre?

¿Cada cuánto se debe desparasitar a un perro o gato? Esto debes saber

El truco eficaz para desmanchar sartenes y ollas sin dañarlos

El estreno de la nueva cinta de esta traviesa y divertida esponja amarilla está a la vuelta de la esquina. La película promete traer una nueva aventura para los fanáticos de esta colorida serie animada infantil.

De acuerdo con la sinopsis oficial, en esta entrega, Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcarán en un misterioso viaje al inframundo, en un intento de la joven esponja por demostrar su valentía a Don Cangrejo, en la que seguirá al Holandés Volador.

¿Cuánto cuestan y cómo conseguir los coleccionables?

Con motivo del estreno de esta nueva cinta, Cinemex lanzó una serie de objetos coleccionables temáticos del filme, entre ellos una edición especial de la tarjeta CineFan, la cual contará con dos diseños exclusivos de la película.

En el primer diseño se ve a Bob Esponja adornando la vela de un barco, mientras que en el segundo coleccionable muestra a Bob y Patricio en el barco del temido "Holandés Volador". Esta tarjeta puede conseguirse en taquillas en los próximos días. Por otro lado, la empresa también anunció el lanzamiento de un combo especial.

Este "Combo Peluche" incluirá unas palomitas medianas clásicas, un chocolate, un ICEE y un peluche promocional de la película, por un precio de 340 pesos mexicanos a partir del jueves 11 de diciembre. De acuerdo con la publicación de Cinemex en redes sociales, habrá tres modelos diferentes: Patricio, Bob Esponja y Don Cangrejo.

Cinemex lanzará un combo coleccionable de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados. Foto: Instagram @Cinemex
¿Cuándo se estrena la película de Bob Esponja?

Esta nueva cinta llegará a las salas de cine el próximo jueves 25 de diciembre de 2025. La preventa ya se encuentra disponible en Cinemex.

