Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

El estreno de la nueva cinta de esta traviesa y divertida esponja amarilla está a la vuelta de la esquina. La película Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados promete traer una nueva aventura para los fanáticos de esta colorida serie animada infantil.

De acuerdo con la sinopsis oficial, en esta entrega, Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini se embarcarán en un misterioso viaje al inframundo, en un intento de la joven esponja por demostrar su valentía a Don Cangrejo, en la que seguirá al Holandés Volador.

Lee también: ¿Cuándo será la última lluvia de estrellas del 2025? Que no se te pase la fecha

¿Cuánto cuestan y cómo conseguir los coleccionables?

Con motivo del estreno de esta nueva cinta, Cinemex lanzó una serie de objetos coleccionables temáticos del filme, entre ellos una edición especial de la tarjeta CineFan, la cual contará con dos diseños exclusivos de la película.

En el primer diseño se ve a Bob Esponja adornando la vela de un barco, mientras que en el segundo coleccionable muestra a Bob y Patricio en el barco del temido "Holandés Volador". Esta tarjeta puede conseguirse en taquillas en los próximos días. Por otro lado, la empresa también anunció el lanzamiento de un combo especial.

Este "Combo Peluche" incluirá unas palomitas medianas clásicas, un chocolate, un ICEE y un peluche promocional de la película, por un precio de 340 pesos mexicanos a partir del jueves 11 de diciembre. De acuerdo con la publicación de Cinemex en redes sociales, habrá tres modelos diferentes: Patricio, Bob Esponja y Don Cangrejo.

Lee también: De un sueño a Broadway: ¿de qué trata Hazbin Hotel, el musical que conquistó internet?

Cinemex lanzará un combo coleccionable de Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados. Foto: Instagram @Cinemex

¿Cuándo se estrena la película de Bob Esponja?

Esta nueva cinta llegará a las salas de cine el próximo jueves 25 de diciembre de 2025. La preventa ya se encuentra disponible en Cinemex.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm