Kanye West en CDMX: los mejores memes que dejó el anuncio del concierto del rapero en Plaza de Toros México

El artista de hip-hop Kanye West, conocido actualmente entre sus seguidores como Ye, informó este 6 de noviembre a través de su cuenta oficial de X, que realizará un concierto en la Plaza de Toros "La México", en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información compartida, el rapero y exesposo de Kim Kardashian dará una presentación única en el país, en Monumental Plaza de Toros "La México" de la CDMX, el próximo 30 de enero de 2026, bajo el nombre "Ye Live in Mexico".

Los primeros boletos podrán adquirirse en preventa, al registrarse en la página web https://yemexicocity.com/. Para acceder a esta preventa, deberás ingresar tus datos personales en la plataforma, tu correo electrónico vigente, seleccionar tu género y dar click en el botón de "Registrarme". Para verificar tu registro de manera exitosa, el sitio te arrojará el siguiente mensaje: "Tu registro está siendo procesado".

Lee también: Kanye West anuncia concierto en la Plaza de Toros en CDMX; fecha, preventa y todos los detalles

Kanye West ofrecerá un show único en CDMX en enero de 2026. Foto: @ye

Los mejores memes que dejó en anuncio del concierto del rapero en CDMX

Como era de esperarse, las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, quienes luego de 17 años sin novedades sobre shows, dinámicas e interacciones con el rapero, celebran su visita a México y comparten su dicha en redes a través de divertidos memes.

Entre la expectativa y la nostalgia, la audiencia mexicana compartió sus reacciones en distintas plataformas digitales, preparándose a lo grande para recibir con gran calidez y cariño al artista, quien no ha pisado tierras mexicanas desde 2008. A continuación te dejamos los memes más graciosos que circulan foros del internet.

Lee también: Cinemex estrenará "From Kanye to Ye": ¿cuándo ver el documental en México?

En redes sociales, usuarios reaccionaron a la noticia con dicha y buen humor, sacando su ingenio en divertidos memes. Foto: Captura de pantalla X

Algunos internautas hicieron referencia a las recientes polémicas del rapero americano, quien a lanzado una serie de comentarios públicos, calificados bajo la etiqueta de "discurso de odio" en contra de la comunidad judía y otros grupos marginados.

En redes sociales, usuarios reaccionaron a la noticia con dicha y buen humor, sacando su ingenio en divertidos memes. Foto: Captura de pantalla X

Lejos de las controversias, algunos fanáticos no pudieron contener las lágrimas ante la noticia y mostraron su deseo por escuchar la sentimental y reflexiva letra de "I Wonder", una canción que se ha posicionado como una de las favoritas del público debido a su temática sobre la ambición y la persecución de sueños.

En redes sociales, usuarios reaccionaron a la noticia con dicha y buen humor, sacando su ingenio en divertidos memes. Foto: Captura de pantalla X

Este concierto es una oportunidad que nadie quiere perderse, algunos usuarios piensan arriesgar su estabilidad económica con tal de asistir a este irrepetible show en vivo.

En redes sociales, usuarios reaccionaron a la noticia con dicha y buen humor, sacando su ingenio en divertidos memes. Foto: Captura de pantalla X

La noticia ya recorrió todo el territorio mexicano, alertando a los fanáticos del rapero.

En redes sociales, usuarios reaccionaron a la noticia con dicha y buen humor, sacando su ingenio en divertidos memes. Foto: Captura de pantalla X

La cancelación de los conciertos de Morrissey en Guadalajara y CDMX dejó con secuelas a la audiencia mexicana. ¿Se realizará este nuevo concierto en tiempo y forma? Lo averiguaremos dentro de muy poco tiempo.

Yo en Plaza de Toros México cuando kanye deje de arremeter contra alguna minoría y empiece a cantar Jesus Lord pic.twitter.com/zIhtfVH2RE — val (@akwardval) November 6, 2025

También te interesará:

¿Cómo era el Marigalante, la embarcación turística que se hundió en Puerto Vallarta?

Morrissey cancela conciertos en México, otra vez, y los memes no perdonan

Día de Muertos 2025: con ofrenda, rinden homenaje a víctimas de la explosión en Puente de la Concordia en TikTok

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm