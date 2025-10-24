Cinemex estrenará "From Kanye to Ye": ¿cuándo ver el documental en México?

"From Kanye to Ye: In Whose Name?, o mejor conocido en español como "De Kanye a Ye, ¿En nombre de quién?, es el más reciente documental que hablará de algunos momentos de la vida del productor, cantante y diseñador de Chicago.

Kanye West, o ahora conocido como Ye (cambió su nombre de forma legal hace casi cinco años), es uno de los artistas que más polémicas y opiniones genera en redes sociales y medios tradicionales.

¿Cuándo saldrá el documental en México?

Dirigido por Nico Ballesteros, el documental se estrenó en Estados Unidos en el mes de septiembre, sin embargo, llegará a la pantalla grande el próximo 6 de noviembre gracias a Cinemex.

Lee también Kanye West pide paz entre Trump y Musk tras intensa pelea; esto dijo

Foto: Instagram Kanye West

¿De qué trata el documental?

De acuerdo con el trailer oficial, el documental ofrece un vistazo más real e intenso a la vida de Omari: su faceta creativa, su salud mental y las consecuencias que provocó dejar de tomar sus medicamentos en su relación e incluso imágenes inéditas de la producción de los álbumes “Jesus is King” y “Donda”.

Nicolas Ballesteros filmó la vida de West durante seis años, más de 3,000 horas de grabación se convirtieron en una largometraje que muestra momentos de Kanye en reuniones espirituales de Sunday Service, la petición de Kim para divorciarse, su polémica candidatura a la presidencia, y la profunda confesión “casi mato a mi hijo”.

Cinemex estrenará From Kanye to Ye en México este noviembre: todos los detalles del documental. Fuente: Cinemex - Instagram

Jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West

En 2022 Netflix compartió “Jeen - yuhs: Una trilogía de Kanye West”, una miniserie documental de tres episodios que cuenta la vida de Kanye. A diferencia del trabajo de Ballesteros, el resultado de la plataforma de streaming fue mucho más tardado, abarca casi dos décadas de la vida de West, desde sus primeros trabajos hasta convertirse en un icono mundial, fue grabado por Coodie Simmons y Chike Ozah.

Lee también Kanye West es censurado en Corea; cancelan concierto del rapero tras publicar tema sobre Hitler

Descubre una nueva mirada a Kanye West con el documental "From Kanye to Ye: In Whose Name?" pic.twitter.com/o8xSfmCWx6 — Cinemex (@Cinemex) October 4, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr