¡Inocente palomita! Los memes más divertidos del Día de los Inocentes

Este domingo 28 de diciembre se recuerda el Día de los Santos Inocentes, una conmemoración que con el transcurso del tiempo dejó atrás su carácter solemne y adoptó una faceta más ligera. Actualmente, el Día de los Inocentes suele relacionarse con bromas, engaños y contenidos ficticios que circulan entre círculos cercanos y plataformas digitales.

Día de los Inocentes 2026. Foto: Creada con IA

Pese al tono festivo que hoy lo distingue, el Día de los Santos Inocentes tiene un origen religioso. La conmemoración se remonta a la orden del rey Herodes de asesinar a los niños menores de dos años en Belén, con el propósito de acabar con la vida de Jesús. A partir de este suceso, la Iglesia católica estableció el 28 de diciembre como una fecha para recordar a estos menores, considerados mártires por su inocencia.

Los mejores memes del Día de los Inocentes

Con el paso de los años, la conmemoración evolucionó hasta convertirse en una jornada dominada por el ingenio. En la actualidad, el Día de los Inocentes se expresa principalmente a través del humor en internet, donde los memes ocupan un lugar central.

Redes sociales como X y Facebook se llenan de publicaciones creadas especialmente para la ocasión. Algunas personas optan por compartir ocurrencias tradicionales, mientras otras elaboran escenarios imaginarios o situaciones exageradas inspiradas en hechos recientes. Sin embargo, existe un sector que prefiere no participar en este tipo de dinámicas y rechaza las bromas asociadas a la fecha.

Aun con posturas divididas, los memes continúan siendo una de las formas más populares de marcar este 28 de diciembre. A continuación te dejamos los mejores.

Los mejores memes del Día de los Inocentes. Foto: Redes sociales

Los mejores memes del Día de los Inocentes. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del Día de los Inocentes. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del Día de los Inocentes. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes del Día de los Inocentes. Foto: Captura de pantalla

