Día de los Inocentes: ¿por qué se acostumbra a hacer bromas el 28 de diciembre?

Este domingo 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, una fecha que con el paso de los años perdió su carácter solemne y adoptó un tono más lúdico. En la actualidad, la jornada se asocia con bromas, engaños inofensivos y noticias ficticias que circulan entre amistades, familias e incluso en algunos medios de comunicación.

Aunque hoy la risa predomina, el origen de esta celebración tiene un trasfondo religioso. La tradición se basa en un relato bíblico que narra la orden del rey Herodes de asesinar a los niños menores de dos años en Belén, con la intención de eliminar al recién nacido Jesús. A partir de este episodio, la Iglesia católica estableció el 28 de diciembre como una fecha para recordar a estos menores, considerados mártires por su inocencia.

¿Por qué el 28 de diciembre se relaciona con las bromas?

El sentido de esta fecha se modificó varios siglos después de su origen. Durante la Edad Media, la conmemoración se fusionó con una festividad de carácter pagano conocida como la Fiesta de los Locos, lo que gradualmente le dio un enfoque más festivo.

La dinámica consiste en hacer chistes o tender pequeñas trampas, y quienes caen en ellas son llamados “inocentes”. Esta tradición se extendió principalmente en países de habla hispana, donde el Día de los Santos Inocentes adopta distintas formas según la región.

En México, la celebración mantiene un vínculo con sus raíces cristianas, ya que en varias iglesias se organizan ofrendas y convivios en honor al Niño Jesús. Algo similar ocurre en El Salvador, especialmente en Antiguo Cuscatlán, donde los fieles llevan canastas con imágenes de niños a la Iglesia de los Santos Niños Inocentes como muestra de agradecimiento por los nacimientos.

Así, a pesar de su origen trágico, la conmemoración se ha transformado en una jornada marcada por la diversión y el ingenio. Incluso empresas, figuras del espectáculo y medios de comunicación suelen sumarse, por lo que no es extraño encontrarse con noticias falsas; de ahí la recomendación de mantenerse alerta y desconfiar de la información que circula este día.

