“Las Fuerzas Armadas, en la democracia, se quedan en cuarteles”: Alexis Goosdeel, director de la Agencia de la UE sobre Drogas

El ganador del aumento de los aranceles de EU es México: Wall Street Journal; exportaciones mexicanas llenaron vacío que dejó China

Planta automotriz china en México, cada vez más lejos

Levantan a siete en ataque a bares

Colectivas feministas exigen destitución de juez por presunta agresión a mujer en Cancún; acusan omisión del Poder Judicial

Gandallas en el Día de los Inocentes

Sobre el poder y sus trampas: La corte de los ilusos de Rosa Beltrán

Pérez Lombardini y el martirio ambientalista, por Jorge Ayala Blanco

A un paso de acabar , algunos que la última semana del año nos dejó tuvieron que ver con las fechas navideñas y con una noticia que vino directamente de la presidencia de la República.

El caos navideño

Ahora vemos la celebración de con tranquilidad y, seguramente, con mejores ojos. Pero tan sólo un día antes de la Nochebuena hubo incontables familias que lo vivieron como una experiencia caótica y estresante. Para muestra bastan las largas filas que hubo en las tiendas Costco de México, la espera casi eterna para acceder y la ola de reacciones que esto desato en redes sociales.

Una noticia celebrada por los Gamers

Desde sus redes sociales, la comunidad gamer se mostró bastante feliz tras el anuncio de la cancelación del impuesto a los (la idea planteada para el era que hubiera un impuesto del 8 %). La grata sorpresa recibida por los gamers fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 23 de diciembre en las que confirmó que ese impuesto ya no se iba a cobrar.

Por supuesto que el ingenio de la comunidad gamer, la política y una buena noticia fueron los ingredientes para tener algunos de los memes más divertidos que circularon en la red.

(Con información de Abdiel Sepúlveda y Dann Silva)

