A un paso de acabar 2025, algunos memes que la última semana del año nos dejó tuvieron que ver con las fechas navideñas y con una noticia que vino directamente de la presidencia de la República.
El caos navideño
Ahora vemos la celebración de Navidad con tranquilidad y, seguramente, con mejores ojos. Pero tan sólo un día antes de la Nochebuena hubo incontables familias que lo vivieron como una experiencia caótica y estresante. Para muestra bastan las largas filas que hubo en las tiendas Costco de México, la espera casi eterna para acceder y la ola de reacciones que esto desato en redes sociales.
Una noticia celebrada por los Gamers
Desde sus redes sociales, la comunidad gamer se mostró bastante feliz tras el anuncio de la cancelación del impuesto a los videojuegos violentos (la idea planteada para el Paquete Económico 2026 era que hubiera un impuesto del 8 %). La grata sorpresa recibida por los gamers fueron las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum del pasado 23 de diciembre en las que confirmó que ese impuesto ya no se iba a cobrar.
Por supuesto que el ingenio de la comunidad gamer, la política y una buena noticia fueron los ingredientes para tener algunos de los memes más divertidos que circularon en la red.
(Con información de Abdiel Sepúlveda y Dann Silva)
