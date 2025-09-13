Imágenes polaroid con IA: trolean a Adrián Marcelo con foto junto a Gala Montes y la actriz contesta

En los últimos días, la tendencia de las fotografías estilo polaroid hechas con la inteligencia artificial Gemini de Google ha inundado las plataformas digitales, dejando ver la creatividad e imaginación de los internautas.

En esta ocasión, el usuario @chockiz_ compartió en la plataforma de Tiktok una fotografía, hecha con la herramienta de IA, de la actriz Gala Montes y del creador de contenido Adrián Marcelo en la que ambos están abrazándose mientras sonríen. "Espero y ellos hagan las paces alguna vez", añadieron en la descripción.

¿Qué dijo la actriz Gala Montes?

La controversia generada por la imagen fue mucha que llegó a los ojos de la actriz mexicana, quien comentó en la publicación. "JAJAJAJAJAJA lo q realmente desea!", escribió, generando una ola de comentarios en la publicación. "¿Por qué se ven tan bien juntos?", escribieron.

Además, otro personaje que comentó la publicación fue el influencer mexicano Alfonso "Poncho" de Nigris. "Qué bonita pareja", escribió con un tono de burla. Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer, mofándose del regiomontano: "Del odio al amor, arriba los novios".

Usuarios compartieron en TikTok una foto de Gala y Adrián abrazados, hecha con inteligencia artificial. Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento, el comediante regiomontano no se ha pronunciado al respecto.

¿Cómo inició el conflicto entre Adrián Marcelo y Gala Montes?

El enfrentamiento entre ambos personajes surgió durante su participación en el reality show de La Casa de los Famosos México en el año 2024, luego de protagonizar un intenso enfrentamiento en vivo.

Todo comenzó durante una Gala de Eliminación, cuando el comediante soltó el comentario: "Una mujer menos para maltratar", después de la eliminación de Gomita, lo que provocó gran indignación entre los integrantes de la casa. Esta frase causó que varias marcas patrocinadoras se deslindaran del proyecto, argumentando que los mensajes de "algunos" de los participantes no compartían los valores que ellos transmitían.

Ante ello, la actriz cuestionó a Marcelo por su comportamiento machista. "Eres un misógino y no deberías estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces y así como yo te lo estoy diciendo yo, te lo van a repetir muchas mujeres allá afuera porque hay todo un movimiento que me defiende, estás más seguro aquí adentro, que allá afuera, tú me violentas desde la semana dos", dijo Montes. Este enfrentamiento causó que el regiomontano tomara la decisión de abandonar el programa por voluntad propia.

La actriz y el youtuber levantaron polémica. Foto: Instagram

Meses más tarde, ambos volvieron a posicionarse bajo los reflectores del ojo público, luego de que el youtuber se reuniera con la madre de la actriz, Crista Montes, para una entrevista en su podcast, donde reveló el motivo de su distanciamiento con Gala y narró el momento en que la actriz reaccionó violentamente en su contra.

