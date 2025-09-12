El pasado 11 de septiembre se anunció la llegada de la versión cinematográfica de la obra 'Hamilton' a todos los cines de Argentina, Colombia y México por primera vez. Esta iniciativa se dio por la celebración del décimo aniversario de la obra musical.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de Disney Studios Latinoamérica dio a conocer el estreno del musical Hamilton en la pantalla grande por tiempo limitado.

Esta versión se estrenó por primera vez en la plataforma streaming de Disney Plus en julio de 2020 con la participación del elenco original. Este innovador musical es una reimaginación de la fundación de Estados Unidos desde una perspectiva moderna y fresca.

Hamilton llega a cines de México: conoce todos los detalles del estreno del musical. Foto: IMDb

¿De qué trata Hamilton?

Esta obra musical fue escrita por Lin-Manuel Miranda y cuenta el ascenso del Padre Fundador de Estados Unidos, Alexander Hamilton, quien luego de llegar como inmigrante caribeño a EU, lucha por encontrar el honor, el amor y un legado que años más tarde lograría marcar el rumbo de toda una nación.

Esta obra teatral debutó el 17 de febrero de 2015 en el Teatro Público de Nueva York y posteriormente se mudó al Teatro Richards Rodgers de Broadway. Su composición musical es un mezcla de géneros como el hip-hop, R&B y jazz, con el toque distintivo y rítmico de los musicales modernos, que si bien mantiene un lenguaje actual no pierde esa ambientación del pasado histórico.

En la septuagésima edición de los Premios Tony, Hamilton recibió un récord de 16 nominaciones y ganó 11 premios, incluyendo el de "mejor musical". Además, también fue reconocido con el Premio Pulitzer de Teatro en 2016, uno de los más altos honores para la dramaturgia estadounidense. Por otro lado, conquistó en los Grammy, obteniendo el premio a "mejor musical".

¿Cuándo se estrenará en México?

Para el territorio mexicano, Hamilton verá su estreno el próximo jueves 25 de septiembre en todas las sucursales de Cinemex y Cinépolis. Además, su estreno también contará con un material audiovisual exclusivo.

