GTA VI: Domino's Pizza y Duolingo trolean a Rockstar Games tras retraso del videojuego

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos, Rockstar Games, ha generado revuelo en redes sociales luego de un reciente comunicado en el que anuncian que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI o GTA VI, se retrasará una vez más, estableciendo como nueva fecha de estreno el 19 de noviembre de 2026.

Originalmente, la empresa había fijado el lanzamiento de la nueva entrega de la popular saga de acción para el otoño de 2025, época en la que se esperaba estuviera disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Sin embargo, en mayo de este año la desarrolladora aplazó la fecha, anunciando que necesitaban más tiempo para terminar el videojuego, y que Grand Theft Auto VI se lanzaría el 26 de mayo de 2026.

En su más reciente actualización la empresa lamentó tener que agregar tiempo extra a lo que ya "ha sido una larga espera", pero necesitan el periodo adicional para finalizar el juego con el nivel de detalle y la calidad que quieren y que el público merece.

Domino's Pizza y Duolingo trolean Rockstar Games por redes sociales

El anuncio sobre el nuevo retraso en el lanzamiento de GTA VI desató una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios se quejaron y hasta burlaron de la noticia de la empresa desarrolladora.

Domino's Pizza fue una de las empresas que se unió a la tendencia, troleando a Rockstar Games. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Domino's Pizza UK se burló del retraso en la entrega del videojuego con una frase que tiene sentido en el contexto de la marca: "Llámenos si necesitan ayuda con la entrega", dice la publicación de la pizzería.

Por su parte, la famosa plataforma de aprendizaje de idiomas, Duolingo, también participó en la ola de burlas por el retraso de GTA VI. Fue por medio de su cuenta oficial de Duolingo en Español de X, que la empresa comentó: "A este paso primero sale mi curso de conducir que el GTA 6".

Ambos comentarios de las reconocidas y populares marcas desataron furor entre los usuarios, quienes aplaudieron el humor de Domino's y Duolingo y su involucrada participación en las tendencias del momento en redes sociales.

