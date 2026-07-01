La histórica clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 quedó opacada por un incidente que rápidamente se volvió viral.

Selección Mexicana en festejo, tras avanzar a los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

Un equipo de periodistas ecuatorianos fueron agredidos mientras realizaban una transmisión en vivo desde el Estadio Ciudad de México, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios.

La escena, captada en video y compartida en distintas plataformas, generó miles de comentarios de aficionados que condenaron la violencia ocurrida al término del encuentro entre México y Ecuador, uno de los partidos más esperados del torneo.

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¿Qué pasó con el reportero ecuatoriano durante la transmisión en vivo en el Estadio Ciudad de México?

La noche del martes 30 de junio fue de celebración para la Selección Mexicana, que venció 2-0 a Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Sin embargo, mientras los aficionados festejaban el triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre, un grupo de periodistas ecuatorianos vivió momentos de tensión durante una cobertura en vivo.

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Las imágenes difundidas en X, antes Twitter, muestran al equipo de Teleamazonas, integrado por Gissella Buendía, Alfonso Laso y José Carlos Crespo, realizando un análisis del encuentro desde la zona de prensa cuando comenzaron a recibir insultos y el lanzamiento de varios objetos desde las tribunas.

El periodista ecuatoriano José Carlos Crespo fue agredido con un vaso de cerveza mientras realizaba una transmisión en vivo para Teleamazonas, minutos después de la eliminación de #Ecuador del #Mundial2026.

El objeto lo impactó en el rostro desde la parte alta del estadio… pic.twitter.com/R5MTeYfcKl — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) July 1, 2026

Video viral muestra el momento exacto de la agresión al periodista

Durante la transmisión, Gissella Buendía explicó que desde hacía varios minutos estaban siendo blanco de agresiones y que incluso ya habían solicitado apoyo de los elementos de seguridad presentes en el estadio.

"La gente se aprovecha acá, lanzando cerveza a toda esta zona donde está el palco de prensa. Ya informamos a la policía para ver si pueden poner un poco de orden", comentó la periodista mientras continuaba el enlace en vivo.

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Segundos después ocurrió el momento que terminó por viralizarse. Un vaso con cerveza salió proyectado desde las gradas e impactó directamente en el rostro de José Carlos Crespo, quien, pese al golpe, logró mantener la calma y continuar con la cobertura, aunque visiblemente sorprendido por lo sucedido.

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¿Qué dijeron los periodistas tras las agresiones en el Mundial 2026?

De acuerdo con el relato del propio equipo de Teleamazonas, el incidente no fue un hecho aislado. Los comunicadores aseguraron que durante varios minutos algunos aficionados lanzaron vasos, líquidos y otros objetos hacia el palco destinado a la prensa, lo que generó un ambiente de inseguridad en plena cobertura del Mundial 2026.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas o sancionadas por estos hechos, aunque las imágenes continúan circulando en redes sociales, donde usuarios lamentaron que un evento deportivo de talla mundial quedara marcado por actos de violencia.

Además dejaron comentarios como:

"México no puede repetir la ofensa que Ecuador hizo en la embajada"

"Así los fifís que nunca van al fútbol, y el día que van no saben comportarse"

"Lo dicho peor que animales"

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