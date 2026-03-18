Estrenos HBO Max: todo lo que debes saber sobre la nueva temporada de The White Lotus; conoce a los protagonistas

HBO Max acaba de anunciar el elenco que protagonizará la temporada 4 de The White Lotus, una de sus producciones más exitosas de los últimos años, que cautivó al público de todo el mundo con las historias que surgen dentro de una misteriosa cadena hotelera.

Esta serie marcó un importante precedente entre las producciones de streaming, generando un total de 15 Premios Emmy y dos Globos de Oro por dirección, guion y actuaciones.

Aunque la última entrega de la serie dirigida por Mike White se lanzó en febrero del 2025, la cuarta temporada iniciará grabaciones en abril de este año con una fecha tentativa de estreno en los primeros meses del 2027.

Entre las peculiaridades que engloba esta serie, cada temporada es ambientada en un lugar distinto y, en esta ocasión el destino será la Riviera Francesa, específicamente las grabaciones se realizarán en el lujoso hotel Château de La Messardière en Saint-Tropez.

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The White Lotus, la aclamada serie de HBO, ya tiene todo listo para la tercera temporada. Fuente: Instagram @hbomaxla

¿Quiénes son los actores de The White Lotus 4?

Por medio de redes sociales, la plataforma de streaming HBO Max reveló el nombre de los actores que se integran a la nueva temporadade The White Lotus, se trata de Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani y Jarrad Paul Join.

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More arrivals await.



Chloe Bennet, Max Greenfield, Charlie Hall, Kumail Nanjiani, and Jarrad Paul join season 4 of #TheWhiteLotus. pic.twitter.com/OcZZpZZsMT — HBO Max (@hbomax) March 17, 2026

Estos actores se sumarán al elenco encabezado por Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka y Nadia Tereszkiewicz.

Como ya es conocido entre los fans de la serie, el hilo conductor de la trama explorará las dinámicas entre los huéspedes adinerados del lujoso hotel y los empleados que serán clave en un nuevo misterio que encierra la isla paradisiaca, desatando una intensa ola de intriga y misterio.

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