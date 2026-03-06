Epic Games Store ofrece juegos gratis; ¿cómo descargar Little Nightmares?

Cada jueves, la Epic Games Store está ofreciendo un juego gratis a su comunidad de jugadores, tanto para teléfonos móviles como para PC, además de distintas ofertas exclusivas.

Este jueves 5 de marzo, la tienda puso a disposición de los usuarios el juego de Little Nightmares para dispositivos celulares, el cual tenía un costo total de 89.99 pesos mexicanos.

La oferta finalizará el próximo jueves 12 de marzo a las 9:00 horas (tiempo centro de México). Además, también se ofrece un paquete exclusivo de Idle Champions por tiempo limitado.

Cada jueves, la tienda de Epic Games lanza entre 1 o 2 juegos de manera gratuita. Foto: Epic Games

¿Cómo obtener gratis Little Nightmares?

Para obtener y conservar este clásico del terror en tu biblioteca digital de manera permanente debes contar en primer lugar con un dispositivo móvil con Android. Para tenerlo sin ningún costo adicional, sigue en orden los pasos siguientes:

Ingresa a la Play Store de Google en tu teléfono celular.

de Google en tu teléfono celular. Descarga la aplicación de Epic Games.

Inicia sesión o crea una cuenta en la plataforma.

Busca Little Nightmares en la sección de juegos gratuitos.

Selecciona la opción "Obtener" o "Conseguir" para agregarlo a tu biblioteca.

Desarrollado por Tasier Studio y publicado por Bandai Namco Entertainment en 2017, Little Nightmares es un videojuego de aventura y acción de un solo jugador que mezcla la mecánica de rompecabezas con plataformas con una estética oscura y espeluznante que refleja los clásicos miedos de la infancia.

Los jugadores deben ayudar a Six, una pequeña y solitaria niña que intenta escapar de una serie de escenarios terroríficos, tras quedar atrapada en un enorme barco de metal conocido como Las Fauces, repleto de habitantes corruptos y descubriendo secretos inimaginables.

Double trouble 😈 Get Little Nightmares and the @IdleChampions of the Forgotten Realm Raistlin's Renown Pack for FREE until March 12. https://t.co/B4QSqGfg9v @LittleNights



Available for free on Android worldwide and iOS in select countries. pic.twitter.com/JE2HZwTbGK — Epic Games Store (@EpicGames) March 5, 2026

Por otro lado, para obtener las recompensas exclusivas del paquete de Campeones de Renombre de Raistlin debes instalar e iniciar sesión en Idle Champions of the Forgotten Realms desde la EGS. Otro juego gratuito que puede adquirir es el Turnip Boy Robs a Bank, que tenía un costo de 133 pesos.

Próximos juegos gratis de la Epic Games Store

El próximo jueves 12 de marzo a las 17:00 horas estarán disponibles los juegos de Cozy Grove y Isonzo, los cuales estarán gratis hasta el próximo jueves 19 de marzo.

Estas promociones forman parte de la estrategia de Epic Games para competir con otras plataformas digitales, incentivando la fidelización de usuarios dentro de la empresa.

Finalmente, el juego de Little Nightmares requiere un mínimo de 1.26 GB disponibles y la versión 9 del sistema operativo Android. Es compatible con control inalámbrico.

