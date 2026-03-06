Señales de alerta en tu perro; las enfermedades más frecuentes y cómo prevenirlas desde casa

Tener un perro requiere atención diaria y compromiso con su bienestar. Existen enfermedades comunes que pueden afectar su salud, pero muchas se pueden prevenir con cuidados básicos y vigilancia constante.

Las enfermedades más frecuentes en perros se relacionan con la exposición a otros animales, parásitos, higiene insuficiente y hábitos diarios que, con el tiempo, pueden impactar su salud sin manifestarse de inmediato.

Estar informado sobre los riesgos y señales tempranas permite reducir la probabilidad de enfermedad y actuar antes de que los cuadros se compliquen.

Lee también Cuidado con los bigotes de tus gatos; lo que todo dueño debe saber

Estar atento al comportamiento de tu perro puede ayudarte a diagnosticar una enfermedad de manera oportuna. Foto: Canva

Enfermedades infecciosas y vacunación

Las enfermedades infecciosas se transmiten por contacto con secreciones, heces, orina o superficies contaminadas. Cachorros o perros sin vacunación completa tienen mayor riesgo de contraer patologías como parvovirus, moquillo, hepatitis infecciosa y leptospirosis, que pueden afectar sistemas digestivo, neurológico, hepático o renal.

La tos de las perreras, también conocida como complejo respiratorio infeccioso, es frecuente en lugares con alta concentración de perros, como guarderías, parques y estéticas caninas.

La prevención incluye mantener un calendario de vacunación adecuado a la edad, estilo de vida y entorno, asegurando los refuerzos indicados por el veterinario. En cachorros, no completar el esquema puede dejar periodos de vulnerabilidad. Para perros que conviven con otros, es importante evaluar vacunas adicionales según su nivel de exposición. La supervisión en espacios públicos y contar con seguro de responsabilidad civil para perros forman parte de la prevención.

Lee también ¿Qué es la desconexión digital?; la nueva reforma a la LFT que fue aprobada por diputados

Puedes prevenir estas enfermedades manteniendo el esquema de vacunación de tu perro al día. Foto: Canva

Parásitos internos y externos

Pulgas, garrapatas y ácaros pueden causar picazón y problemas cutáneos secundarios. Algunos actúan como vectores de enfermedades que afectan órganos y sangre. Los parásitos internos, como lombrices y giardias, pueden pasar desapercibidos durante semanas o meses, manifestándose con diarrea, pérdida de peso, gases, abdomen distendido o pelaje opaco.

Las medidas preventivas incluyen:

• Mantener la desparasitación interna según la pauta del veterinario.

• Garantizar higiene adecuada en patios y áreas de estancia del perro.

• Recoger las heces de manera constante.

• Evitar que el perro beba agua de charcos o ingiera basura.

• Aplicar control de parásitos externos con productos adecuados al peso y edad, siguiendo orientación profesional.

• Lavar camas y mantas regularmente y aspirar las zonas de descanso, especialmente en temporadas cálidas.

Lee también 8M 2026: UNAM ofrece pruebas gratis de VPH a mujeres; ¿dónde y cómo acceder a ellas?

No dejes a tu perro beber agua de espacios públicos o charcos y proporciónale siempre un plato limpio, con agua potable fresca. Foto: Edén Agua

Problemas crónicos comunes

Algunas enfermedades se desarrollan de forma gradual. La enfermedad periodontal es frecuente y se manifiesta con sarro, inflamación de encías, dolor, mal aliento persistente, sangrado e incluso pérdida de dientes. Las bacterias bucales pueden pasar al torrente sanguíneo y afectar órganos como corazón, hígado o riñones.La prevención combina cepillado dental regular, uso de productos específicos y revisiones veterinarias periódicas.

La obesidad, por su parte, aumenta la carga sobre articulaciones, reduce tolerancia al ejercicio y eleva riesgo de trastornos metabólicos. Para prevenirla, se recomienda controlar las raciones, realizar paseos diarios y observar cambios en silueta o energía del perro.

Con rutinas consistentes y atención diaria, es posible prevenir muchas afecciones o detectarlas en etapas tempranas, mejorando la calidad y esperanza de vida de los perros.

Las rutinas consistentes y atención diaria, ayudan a prevenir afecciones o detectarlas en etapas tempranas, mejorando la calidad y esperanza de vida de tu perro. Foto: Canva

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu