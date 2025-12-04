Efemérides del 4 de diciembre: ¿qué se celebra este jueves?

Este 4 de diciembre se realizan diversos actos conmemorativos que pretenden ser más visibles y concientizar a la sociedad sobre diversos problemas que enfrenta el mundo.

Algunos de los temas que se tratarán hoy son: Día Internacional de la Banca, Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, Día Mundial del Guepardo.

De acuerdo a lo antes mencionado se desglosarán aspectos importantes, el origen de estas celebraciones y cuál es el objetivo de cada una de ellas.

¿Qué se celebra este jueves?

Día Internacional de la Banca

Según Naciones Unidas, menciona que este día fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 74/245 del 19 de diciembre de 2019.

La importancia de este día es resaltar el papel fundamental que desempeñan los bancos en el logro de los objetivos de desarrollo global, los sistemas bancarios nacionales que impulsan el desarrollo sostenible apoyan la acción climática y mejoran los niveles de vida de las personas.

Al mejorar las instituciones financieras, ayudan a la inclusión y eficiencia en la gestión de diversos riesgos para gestionar la estabilidad e integridad de la calidad de vida de la población a través de proyectos que mantengan el bienestar social y económico.

Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales

Este día fue proclamado en junio de 2025 por la Asamblea General, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos globales para generar conciencia sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales que no respetan el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Las medidas coercitivas unilaterales se refieren a medidas tomadas por un Estado para forzar un cambio político en otro Estado. Suelen ser sanciones comerciales, como embargos y la interrupción de los flujos financieros y de inversión entre países.

Estas medidas suelen afectar al pleno disfrute de derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida que garantice la salud y el bienestar, en alimentación, licencia médica, vivienda y servicios sociales.

Día Mundial del Guepardo

Cada 4 de diciembre se celebra a uno de los animales felinos más rápidos del mundo; guepardos o chitas. Este día busca generar conciencia sobre la conservación de esta especie ya que se encuentra en peligro de extinción, debido a la caza ilegal, pérdida de hábitat y otros factores.

Según el Gobierno de México, menciona que esta especie surgió hace aproximadamente 6.7 millones de años, y supera los 1000 km/h en solo tres segundos de su velocidad. Miden alrededor de 1,5 metros de largo y pesan 72 kg.

Estos gatos se alimentan de ungulados medianos y grandes como gacelas de Thomson, antílopes, cebras, ñus; Otras presas son las aves terrestres y las liebres. Los guepardos suelen vivir en bosques secos, matorrales, pastizales y desiertos.

Por tanto, en su hábitat natural con estadísticas de 2022, solo quedan aproximadamente 6.500 ejemplares. Entonces esto pone en riesgo a sus poblaciones ya que pueden disminuir en un 50% o extinguirse en el medio natural.

