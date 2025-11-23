Motul, Yucatán.- La asociación Peludos Felices rescató a dos cachorros que eran víctimas de maltrato en el municipio de Motul.

Integrantes de la agrupación informaron que los perritos estaban amarrados a árboles, sin acceso a agua ni alimento, en un avanzado estado de desnutrición y cubiertos de garrapatas.

Los rescatistas indicaron que los canes no podían ni siquiera acostarse, y cualquier intento de movimiento ponía en riesgo sus vidas.

Indicó la asociación que en el predio se encontraba la dueña de los animales, quien intentó justificar los hechos.

Ante la gravedad del caso, se solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de Protección Civil, sin embargo, mientras llegaban las autoridades uno de los cachorros logró soltarse y escapó, pero posteriormente fue encontrado y trasladado a un hogar temporal, donde actualmente recibe atención y cuidados.

El otro canino permanece bajo supervisión de la asociación, que reporta que su estado continúa siendo delicado pero estable.

Peludos Felices A.C. confirmó que interpondrá una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de crueldad animal, con el fin de que la responsable enfrente las consecuencias.

El caso ha generado indignación entre habitantes y voluntarios, quienes insisten en la necesidad de promover la denuncia ciudadana para frenar actos de violencia contra animales domésticos.

“Este este tipo de situaciones no son aisladas y reflejan un problema creciente en distintas comunidades de Yucatán”, indicó el colectivo.

