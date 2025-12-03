Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

El resumen anual de música en Spotify Wrapped ha llegado y los usuarios han quedado fascinados y satisfechos. Millones de usuarios han comenzado a compartir sus Wrapped a través de sus redes sociales, mostrando a sus seguidores sus gustos musicales y los artistas más escuchados durante 2025.

Para acceder es sencillo, solo se debe ingresar a la aplicación, debes buscar el banner que dice “Tu Wrapped 2025” y debes seleccionar “descubrir”, y encontrarás todo el historial organizado que Spotify ha preparado para ti.

Por esta razón, muchos internautas comenzaron a usar su ingenio, gracias a esta dinámica musical, a través de memes, compartiendo su entusiasmo con un toque de humor.

Usuarios presumen con memes su resumen musical

Por medio de la plataforma X, decenas de memes han comenzado a circular demostrando el fanatismo de muchos, por algunos artistas y la emoción que les provoca ver sus Wrapped.

Foto: Captura de Pantalla X.

Algunos otros mencionan su aparente sorpresa al ver a los mismos artistas de siempre, demostrando su lealtad.

Foto: Captura de Pantalla X.

Foto: Captura de Pantalla X.

Foto: Captura de Pantalla X.

Por otro lado, muchos ya no aguantaban la espera a que la compañía compartiera esta tradicional sección del resumen musical.

Foto: Captura de Pantalla X.

Foto: Captura de Pantalla X.

Sumado a esto, muchos de los que no tienen Spotify han sido objeto de burlas por no poder acceder a su resumen musical anual.

Foto: Captura de Pantalla X.

Foto: Captura de Pantalla X.

Foto: Captura de Pantalla X.

Finalmente, se han sorprendido al conocer su edad sonora que Spotify Wrapped les ha seleccionado a base de sus gustos musicales.

Foto: Captura de Pantalla X.

