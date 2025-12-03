Más Información

Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

¿Habrá clases el próximo 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe? Esto dice la SEP

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 3 de diciembre?

Aguinaldo INAPAM: ¿cuáles son los requisitos para inscribirse al programa de Vinculación Productiva y obtener la prestación?

El resumen anual de música en ha llegado y los usuarios han quedado fascinados y satisfechos. Millones de usuarios han comenzado a compartir sus Wrapped a través de sus redes sociales, mostrando a sus seguidores sus gustos musicales y los artistas más escuchados durante 2025.

Para acceder es sencillo, solo se debe ingresar a la aplicación, debes buscar el banner que dice “Tu Wrapped 2025” y debes seleccionar “descubrir”, y encontrarás todo el historial organizado que Spotify ha preparado para ti.

Por esta razón, muchos internautas comenzaron a usar su ingenio, gracias a esta dinámica musical, a través de memes, compartiendo su entusiasmo con un toque de humor.

Usuarios presumen con memes su resumen musical

Por medio de la plataforma X, decenas de memes han comenzado a circular demostrando el fanatismo de muchos, por algunos artistas y la emoción que les provoca ver sus Wrapped.

Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.

Algunos otros mencionan su aparente sorpresa al ver a los mismos artistas de siempre, demostrando su lealtad.

Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.

Por otro lado, muchos ya no aguantaban la espera a que la compañía compartiera esta tradicional sección del resumen musical.

Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.

Sumado a esto, muchos de los que no tienen Spotify han sido objeto de burlas por no poder acceder a su resumen musical anual.

Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.

Finalmente, se han sorprendido al conocer su edad sonora que Spotify Wrapped les ha seleccionado a base de sus gustos musicales.

Foto: Captura de Pantalla X.
Foto: Captura de Pantalla X.

