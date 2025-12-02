Spotify Wrapped 2025: descubre cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical

Millones de usuarios están ansiosos por saber qué fue lo más sonado de su lista de reproducción durante todo el año en la plataforma Spotify.

Por ello, como es tradicional año tras año, Spotify adoptó una dinámica llamada Wrapped, que consiste en un resumen de las canciones, artistas y horas que más consumen las personas en esta aplicación.

Esto se vuelve tendencia en todas las redes sociales, ya que la mayoría de las personas comparten sus Wrapped en sus historias de Instagram y Facebook.

Si tus amigos, familiares, celebridades y los propios artistas musicales, comparten su resumen anual, podrás verlos en todas partes.

¿Cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical?

Para muchos de los usuarios que utilizan esta plataforma, esta sección anual que ofrece la compañía, es un momento especial en el que visualizan más allá de sus gustos musicales.

Se especula que la fecha del resumen anual de Spotify sea el 3 de diciembre desde la primera hora del día. En sus redes sociales ha comenzado a comentarles a sus seguidores que actualicen la aplicación y se preparen para el emocionante Wrapped Day.

Sin embargo, la empresa aún no ha confirmado la fecha exacta, pero todo indica que será ese día. Por lo que es importante que estés atento a tu aplicación ya que tu Wrapped estará disponible en cualquier momento.

¿Cómo consultar tu Spotify Wrapped?

Para consultar tu Wrapped es sencillo, debes ingresar a Spotify y la misma aplicación (cuando esté disponible) te recibirá con una opción para que puedas visualizarlo. Por otro lado, también puedes buscar un banner en la página de inicio que diga “Tu Wrapped” o algo similar.

