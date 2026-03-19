Día del Hombre 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 19 de marzo

Este 19 de marzo se celebra en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, el Día del Hombre, una fecha para reflexionar sobre el papel que ocupan en la familia y la sociedad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México la tasa de mortalidad por suicidio es más alta en hombres que en mujeres y, durante el 2023 ocupó un 81.1%, mientras que en las mujeres fue de 18.9%.

A pesar de la creencia popular, esta fecha conserva un origen religioso, pues en el calendario litúrgico se celebra a San José, el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, quién ocupó un papel fundamental en su vida.

Aunque este día tiene una menor visibilidad en comparación con otras fechas, si deseas celebrar a un hombre que sea importante en tu vida a través de su ejemplo, puedes enviar una felicitación o frase especial por WhatsApp para que no pase desapercibido.

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Envía una dedicatoria en este día. Foto: Especial

Las mejores frases del Día del Hombre para enviar a WhatsApp

En un entorno social, donde la transformación es clave para la reflexión a través de la empatía y la comunicación para sanar vínculos familiares de la mano con la responsabilidad emocional, a continuación compartimos algunos ejemplos para enviar una dedicatoria especial en este día.

Hoy celebro al hombre que eres: fuerte, noble y lleno de valores. ¡Feliz Día del Hombre!

Ser hombre no es solo fuerza, es también corazón. ¡Feliz día!

A los hombres que luchan cada día por sus sueños: ¡feliz Día del Hombre!

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Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva

Tu esfuerzo, tu valentía y tu forma de ser te hacen único. ¡ Felicidades !

! Gracias por tu apoyo, tu cariño y tu forma de cuidar a los demás. ¡Feliz Día del Hombre!

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Hoy es un buen día para recordarte lo valioso que eres. ¡Feliz Día del Hombre!

A los hombres que inspiran , enseñan y protegen : ¡feliz día!

, enseñan y : ¡feliz día! Ser hombre también es saber amar, respetar y crecer. ¡Felicidades!

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Tu determinación y tu esencia hacen la diferencia. ¡Feliz Día del Hombre!

y tu esencia hacen la diferencia. ¡Feliz Día del Hombre! Hoy celebramos tu esfuerzo, tu historia y todo lo que eres. ¡Feliz Día del Hombre!

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