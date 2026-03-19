Día del Hombre 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 19 de marzo

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Este 19 de marzo se celebra en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, el Día del Hombre, una fecha para reflexionar sobre el papel que ocupan en la familia y la sociedad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México la tasa de mortalidad por suicidio es más alta en hombres que en mujeres y, durante el 2023 ocupó un 81.1%, mientras que en las mujeres fue de 18.9%.
A pesar de la creencia popular, esta fecha conserva un origen religioso, pues en el calendario litúrgico se celebra a San José, el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, quién ocupó un papel fundamental en su vida.
Aunque este día tiene una menor visibilidad en comparación con otras fechas, si deseas celebrar a un hombre que sea importante en tu vida a través de su ejemplo, puedes enviar una felicitación o frase especial por WhatsApp para que no pase desapercibido.
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Las mejores frases del Día del Hombre para enviar a WhatsApp
En un entorno social, donde la transformación es clave para la reflexión a través de la empatía y la comunicación para sanar vínculos familiares de la mano con la responsabilidad emocional, a continuación compartimos algunos ejemplos para enviar una dedicatoria especial en este día.
- Hoy celebro al hombre que eres: fuerte, noble y lleno de valores. ¡Feliz Día del Hombre!
- Ser hombre no es solo fuerza, es también corazón. ¡Feliz día!
- A los hombres que luchan cada día por sus sueños: ¡feliz Día del Hombre!
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- Tu esfuerzo, tu valentía y tu forma de ser te hacen único. ¡Felicidades!
- Gracias por tu apoyo, tu cariño y tu forma de cuidar a los demás. ¡Feliz Día del Hombre!
- Hoy es un buen día para recordarte lo valioso que eres. ¡Feliz Día del Hombre!
- A los hombres que inspiran, enseñan y protegen: ¡feliz día!
- Ser hombre también es saber amar, respetar y crecer. ¡Felicidades!
- Tu determinación y tu esencia hacen la diferencia. ¡Feliz Día del Hombre!
- Hoy celebramos tu esfuerzo, tu historia y todo lo que eres. ¡Feliz Día del Hombre!
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