Más Información

Fortnite da la bienvenida a su nueva temporada; estas serán las próximas colaboraciones

Fortnite da la bienvenida a su nueva temporada; estas serán las próximas colaboraciones

¿Qué hay en la Torre Reforma Latino?; así es el edificio de CDMX donde cayó una mujer

¿Qué hay en la Torre Reforma Latino?; así es el edificio de CDMX donde cayó una mujer

Mira al cielo nocturno: los 5 planetas que podrás ver a simple vista; conoce la fecha exacta

Mira al cielo nocturno: los 5 planetas que podrás ver a simple vista; conoce la fecha exacta

Dua Lipa x Nespresso; lanzan primer teaser de la campaña grabada en CDMX

Dua Lipa x Nespresso; lanzan primer teaser de la campaña grabada en CDMX

Día del Hombre 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 19 de marzo

Día del Hombre 2026: las mejores frases e imágenes para enviar a WhatsApp este 19 de marzo

Este 19 de marzo se celebra en varios países de Latinoamérica, incluyendo México, el , una fecha para reflexionar sobre el papel que ocupan en la familia y la sociedad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México la tasa de mortalidad por suicidio es más alta en hombres que en mujeres y, durante el 2023 ocupó un 81.1%, mientras que en las mujeres fue de 18.9%.

A pesar de la creencia popular, esta fecha conserva un origen religioso, pues en el calendario litúrgico se celebra a San José, el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, quién ocupó un papel fundamental en su vida.

Aunque este día tiene una menor visibilidad en comparación con otras fechas, si deseas celebrar a un hombre que sea importante en tu vida a través de su ejemplo, puedes enviar una felicitación o frase especial por para que no pase desapercibido.

Leer también:

Envía una dedicatoria en este día. Foto: Especial
Envía una dedicatoria en este día. Foto: Especial

Las mejores frases del Día del Hombre para enviar a WhatsApp

En un entorno social, donde la transformación es clave para la reflexión a través de la empatía y la comunicación para sanar vínculos familiares de la mano con la responsabilidad emocional, a continuación compartimos algunos ejemplos para enviar una dedicatoria especial en este día.

  • Hoy celebro al hombre que eres: fuerte, noble y lleno de valores. ¡Feliz Día del Hombre!
  • Ser hombre no es solo fuerza, es también corazón. ¡Feliz día!
  • A los hombres que luchan cada día por sus sueños: ¡feliz Día del Hombre!

Leer también:

Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
  • Tu esfuerzo, tu valentía y tu forma de ser te hacen único. ¡Felicidades!
  • Gracias por tu apoyo, tu cariño y tu forma de cuidar a los demás. ¡Feliz Día del Hombre!
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
  • Hoy es un buen día para recordarte lo valioso que eres. ¡Feliz Día del Hombre!
  • A los hombres que inspiran, enseñan y protegen: ¡feliz día!
  • Ser hombre también es saber amar, respetar y crecer. ¡Felicidades!
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
  • Tu determinación y tu esencia hacen la diferencia. ¡Feliz Día del Hombre!
  • Hoy celebramos tu esfuerzo, tu historia y todo lo que eres. ¡Feliz Día del Hombre!
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva
Comparte estas frases con una dedicatoria especial. Foto: Canva

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]