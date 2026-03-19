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Cada, varios países de América Latina como México, Colombia y Honduras conmemoran el Día del Hombre, una fecha que, aunque no siempre recibe la misma atención que otras celebraciones, tiene un significado importante, pues más que una simple celebración, es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que tienen en la sociedad, su evolución y los retos que enfrentan.

Día del Hombre en México. Foto: Pixabay
Día del Hombre en México. Foto: Pixabay

¿Por qué se celebra el Día del Hombre en México?

El origen de esta fecha está ligado a la tradición católica, ya que coincide con el día de San José, esposo de la Virgen María.

Esta festividad tiene una raíz religiosa vinculada a la tradición católica, ya que coincide con la festividad de San José, esposo de la Virgen María. Foto: Pixabay
Esta festividad tiene una raíz religiosa vinculada a la tradición católica, ya que coincide con la festividad de San José, esposo de la Virgen María. Foto: Pixabay

Por ello, en México, esta conmemoración tiene un origen cultural y religioso, destacando valores como el compromiso, la protección y la dedicación hacia la familia.

Asimismo, este día también invita a reflexionar sobre algunos cambios que han tenido los hombres en la sociedad y a impulsar una identidad más consciente, libre y auténtica.

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¿Por qué también existe el Día Internacional del Hombre en noviembre?

Aunque el Día del Hombre en marzo tiene un origen religioso, existe otra fecha con un enfoque distinto. El 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una iniciativa que surgió para abordar temas actuales relacionados con la sociedad.

Día del Hombre en México. Foto: Especial
Día del Hombre en México. Foto: Especial

En varios países esta fecha lo celebran para darle importancia a:

  • La salud masculina
  • La igualdad de género
  • La salud mental
  • La paternidad activa
  • Los desafíos sociales y laborales
  • La promoción de modelos positivos de masculinidad en todo el mundo.

Aunque existen diferencias entre el Día del Hombre 19 de marzo y el Día Internacional del Hombre 19 de noviembre, ambas fechas comparten una intención: reconocer la participación de los hombres en la sociedad.

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