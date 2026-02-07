¿Cuál es el desayuno ideal?; Harvard explica cómo hacerlo

Monique Tello, instructora clínica en la Facultad de Medicina de Harvard, detalló los parámetros de una nutrición saludable matinal para garantizar el bienestar físico. Sus recomendaciones buscan transformar el desayuno para reducir el riesgo de patologías crónicas como la diabetes o la obesidad.

Así se hace el desayuno ideal, según Harvard

El modelo de ingesta equilibrada para el comienzo del día prioriza el consumo de vegetales, frutas frescas, cereales integrales sin procesar, proteínas y grasas saludables. Esta estructura nutricional busca el aporte de fibras, vitaminas y minerales que optimizan el desarrollo del organismo desde las primeras horas.

Monique Tello indica que un plato óptimo combina un yogur griego con granola baja en azúcar, nueces sin sal, semillas y trozos de fruta. La médica sugiere incluso la incorporación de vegetales como la zanahoria o la col rizada en este primer tazón para potenciar los beneficios.

Foto: Freepik.

Alimentos procesados y el impacto en la salud metabólica

Los menús frecuentes en los establecimientos de comidas carecen de virtudes para el organismo. Las donas, los panqueques, los panes blancos y los tazones de cereales comerciales funcionan de forma similar a una golosina.

Tello asegura en un artículo de Harvard Health Publishing: “Un bowl de cereal, un bagel, una tostada o un muffin no son diferentes a un postre”. Estos productos con carbohidratos procesados generan una subida brusca de los niveles de azúcar e insulina en el flujo sanguíneo.

La insulina desplaza ese exceso de azúcar hacia las células adiposas. En ese sector del cuerpo, la sustancia se convierte en grasa corporal o energía almacenada. Este proceso desacelera el metabolismo y aumenta el tejido adiposo en el largo plazo.

Los desayunos tradicionales en comercios generan una subida brusca de los niveles de azúcar e insulina en la sangre. Foto: Lina Kivaka / Pexels

La experta sostiene que la sacarosa distribuida por la sangre mediante estos alimentos representa un peligro para la estabilidad del peso. Los ingredientes con altas concentraciones de grasa animal también integran la lista de advertencias médicas. El tocino, las salchichas y la mantequilla obstruyen las arterias cuando su consumo es frecuente.

La médica advierte sobre el riesgo de las carnes procesadas: “el tocino, las salchichas y la mantequilla pueden obstruir las arterias y provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares”. La sal presente en los embutidos fomenta la retención de agua en los tejidos corporales.

Esta condición eleva la presión arterial y facilita el incremento de la masa grasa. La combinación de azúcares y grasas saturadas deriva en afecciones graves como la diabetes tipo dos o enfermedades del sistema circulatorio.

La grasa y la sal en embutidos como tocino, salchichas o jamón tiene consecuencias negativas si se consumen frecuentemente. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Componentes esenciales para una nutrición matutina completa

La calidad de los ingredientes prevalece sobre la abundancia del plato. Un menú nutritivo requiere pocos elementos si la elección resulta correcta. El desayuno ideal necesita una base sólida de fibras que ralentice la absorción de los nutrientes.

Las frutas aportan azúcares vegetales en su estado natural. Tello aclara la importancia de esta distinción: “Hay fibra en la fruta y azúcares vegetales en su forma natural, sin mencionar las grasas saludables en las nueces y las proteínas en el yogur”.

El yogur griego con bajo contenido de azúcar funciona como un aliado para mantener la saciedad durante un periodo prolongado. Las proteínas y las grasas saludables de los frutos secos evitan los picos de insulina que disparan la sensación de hambre poco tiempo después de la comida.

El metabolismo procesa estos componentes de manera eficiente y utiliza la energía de forma gradual a lo largo de la jornada. Esta rutina alimenticia previene la obesidad y colabora con el control del colesterol.

El yogur griego, la fruta y las nueces o frutos secos son la mejor alternativa saludable y versátil para el desayuno. Foto: Freepik

