¿Cómo limpiar el piso del baño correctamente?; evita bacterias y residuos de sarro

Mantener las superficies del hogar impecables suele ser una tarea difícil cuando se habla de los espacios comunes como el baño, donde el piso alberga humedad y restos de suciedad por el uso diario que muchas veces genera mal olor.

En ese sentido, los restos de jabón al tratar de limpiar favorecen la aparición de sarro, un residuo blanquecino difícil de eliminar si no se limpia correctamente. Por este motivo a continuación te diremos la forma eficaz de acabar con él y mejorar la apariencia del baño.

Leer también: Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cómo desvincular un número en línea? conoce el paso a paso

Consigue un baño limpio con estos consejos. Foto: El Universal

Cómo limpiar el piso del baño correctamente para eliminar bacterias

El sarro se origina por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente en zonas como pisos, azulejos y juntas, pues cuando el agua se evapora los minerales se adhieren formando capas difíciles de quitar.

Uno de los ingredientes caseros favoritos para realizar una limpieza profunda es el vinagre, pues de acuerdo con el sitio experto Punto Limpieza, el vinagre ayuda a disolver los minerales que se acumulan en las superficies.

Para acabar con este problema solo deben usarse tres ingredientes: una taza de vinagre blanco, media taza de bicarbonato de sodio y agua caliente.

Modo de uso:

Rocía vinagre blanco directamente sobre el piso del baño. Espolvorea bicarbonato de sodio en las zonas con sarro visible. Deja actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos. Frota con un cepillo de cerdas duras o una escoba. Enjuaga con agua caliente y seca con un trapeador limpio (en este paso puedes agregar algún limpiador con aromatizante de tu preferencia.

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA (ChatGPT)





3 Consejos para evitar la acumulación de sarro

Secar el piso : La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen.

: La humedad es la causa principal del sarro. Secar el suelo después de cada ducha con un jalador (rasqueta de goma) o toalla evita que los minerales del agua se peguen. Limpieza frecuente : Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca.

: Realiza una limpieza ligera semanalmente para no dejar que el sarro se acumule y endurezca. Ventilación: Mantén el baño bien ventilado para reducir la humedad.

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs