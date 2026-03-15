¿Cómo es el hongo que gatos pueden transmitir a humanos?; especialistas activan alertas en Sudamérica

Especialistas en Sudamérica han declarado una nueva alerta ante la propagación del Sporothrix brasiliensis, un hongo que afecta a gatos y otros felinos, y puede ser transmitido a los humanos.

La infección cutánea ha generado un reciente brote en las extensiones territoriales de Maldonado y Rocha, al sur de Uruguay.

A finales de febrero el Instituto de Higiene del país emitió un comunicado advirtiendo a la población sobre la propagación de este hongo de origen brasileño.

Este hallazgo marca un cambio en la vigilancia epidemiológica en el Cono Sur de la región, pues Argentina también ha reportado la alza de casos.

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Sporothrix brasiliensis, el hongo que ataca a gatos y puede transmitirse a humanos. Foto: Redes Sociales

¿Cómo es el hongo Sporothrix brasiliensis?

El Sporothrix brasiliensis es un hongo que se produce en climas tropicales o subtropicales. Se instala en gatos u otros felinos y puede ser transmitido a humanos a través de:

Arañazos o mordeduras de gatos infectados

Contacto directo con heridas o secreciones del animal

Exposición a secreciones respiratorias de felinos portadores

Estos contactos provocan una enfermedad llamada esporotricosis, la cual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), invade a profundidad la capa cutánea.

Aunque se trata principalmente de una infección en la piel y el tejido subcutáneo, la esporotricosis puede propagarse, y en casos muy raros, causar meningitis, artritis e infecciones respiratorias.

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Gato con herida abierta por esporotricosis. Foto: OMS

La OMS señala que esta especie del hongo "provoca infecciones zoonóticas que se propagan a través de los gatos. En las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en Brasil, se han notificado más de 11 mil casos humanos en los últimos diez años".

La enfermedad se puede diagnosticar mediante microscopía, histopatología o cultivo y se puede tratar de manera fácil y eficaz.

Si el contagio fue mediante el contacto con una felino infectado, las principales señales de alerta suelen ser erupciones cutáneas o manchas rojas en la piel.

La esporotricosis también puede ser contagiada a humanos a través de otros mamíferos (es decir, no únicamente por los gatos), o a través de materiales o vegetales contaminados. Alrededor del mundo, algunos brotes han sido asociados a madera contaminada, material utilizado en minas o a inundaciones.

Los gatos y perros callejeros suelen ser los más afectados por este hongo. Foto: Freepik

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