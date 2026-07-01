La selección mexicana hizo estallar la euforia tras vencer 2-0 a Ecuador y asegurar su pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Johan Vasquez y Erik Lira con la Selección Mexicana, durante los 16vos de Final del Mundial de 2026 - Foto: AP

Mientras miles de aficionados salieron a celebrar en las calles, el comunicador Chumel Torres también reaccionó en redes sociales con publicaciones que rápidamente se volvieron viral por su tono irónico y crítico.

El comunicador compartió dos mensajes en X, antes Twitter, que no pasaron desapercibidos, ya que primero se burló de la eliminación ecuatoriana y después cuestionó el comportamiento de un sector de la afición mexicana previo al encuentro.

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¿Qué dijo Chumel Torres tras la victoria de México sobre Ecuador?

El triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre provocó una ola de festejos en distintos puntos del país. Uno de los más concurridos fue el Ángel de la Independencia, donde, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, cerca de un millón de personas se congregó para celebrar la clasificación del Tri.

Ángel de la Independencia Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

La fiesta comenzó desde el minuto 22, cuando Julián Quiñones abrió el marcador, y aumentó pocos minutos después con el tanto de Raúl Jiménez, que selló el 2-0 definitivo y el boleto mexicano a la siguiente ronda.

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En medio del entusiasmo, Chumel Torres recurrió a su cuenta de X para publicar un mensaje cargado de humor que hizo reaccionar a seguidores mexicanos.

"Alguien sabe cómo se dice en ecuatoriano–this account has been suspended–".

Chumel Torres celebra el triunfo de México sobre Ecuador con polémicos mensajes. Foto: Captura de pantalla

Como era de esperarse, la publicación se viralizó en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios entre usuarios que celebraron la clasificación mexicana, así como de quienes criticaron el tono de la broma tras la eliminación de Ecuador.

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Sin embargo no fue lo único, pues en un segundo post, el comunicador volvió a pronunciarse, aunque esta vez para reprobar el comportamiento de algunos aficionados mexicanos que acudieron durante la madrugada al hotel donde se concentraba la selección ecuatoriana.

Los seguidores realizaron una "serenata" con bocinas, pirotecnia y cláxones, un hecho por el que la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó una queja formal al considerar que buscaba afectar el descanso del equipo antes del compromiso mundialista.

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Sobre esa situación, Torres publicó un segundo mensaje con tono sarcástico, dejando claro que "no compartía esa conducta."

"Así no. Muy mal. Tontos feos. Esas no son las formas. Fuchi caca. Sean buenos. Dense la mano. No ganen. Pídanles perdón. Qué feos fans. Los vamos a acusar con su m…".

Reprobable la conducta de los fanáticos mexicanos que fueron al hotel de los ecuatorianos a no dejarlos dormir.



Así no. Muy mal. Tontos feos. Esas no son las formas. Fuchi caca. Sean buenos. Dense la mano. No ganen. Pídanles perdón Que feos fans. Los vamos a acusar con su m… — Chumel Torres (@ChumelTorres) June 30, 2026

El comentario también acumuló miles de reacciones y abrió un debate en redes sociales entre quienes defendieron la tradicional serenata futbolera y quienes consideraron que ese tipo de acciones afectan la imagen de la afición mexicana.

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