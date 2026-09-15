Con la llegada de un nuevo ciclo escolar, está por iniciar la etapa de registro de la Beca Universal Benito Juárez dirigida a estudiantes de Educación Media Superior.

La iniciativa impulsada por la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Educación Pública (SEP) brinda a los estudiantes de escuelas públicas un apoyo bimestral de 1,900 pesos con el objetivo de continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Cabe mencionar que la convocatoria 2026 está dirigida a estudiantes de bachillerato de nuevo ingreso o, para quienes aún no cuentan con el apoyo económico. Los alumnos que ya son beneficiarios de la beca, no requieren volver a realizar el registro.

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El registro es gratuito, sin intermediarios y debe realizarlo directamente cada estudiante. Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cuándo inicia el registro 2026 de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el nuevo periodo de registro para la Beca Benito Juárez iniciará el próximo lunes 21 de septiembre y estará vigente hasta el miércoles 30 de septiembre.

Los estudiantes de Educación Media Superior podrán solicitar el apoyo económico a través de la página www.becabenitojuarez.gob.mx para recibir la beca durante los cinco bimestres del ciclo escolar anual y con un máximo de 40 meses de apoyo.

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¿Cuáles son los requisitos para solicitar la Beca Benito Juárez?

La lista de documentos que necesitan los estudiantes para solicitar Beca Benito Juárez este 2026, así como los de la madre, padre o tutor, en caso de que el beneficiario sea menor de edad es la siguiente:

Requisitos estudiantes:

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CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio

De padres o tutores:

CURP

Identificación oficial digitalizada

Número de celular

Correo electrónico

Guía paso a paso de registro para solicitar la Beca Benito Juárez 2025

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX .

. Registra tus datos de estudiante.

Si eres menor de edad, registra los datos de tu padre o tutor.

Descarga tu comprobante de registro .

. ¡Listo! La información entra en etapa de validación para continuar con el proceso

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dcs