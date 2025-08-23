El pádel es un deporte que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su dinamismo, rapidez y exigencia física.

Los movimientos explosivos, cambios de dirección y desplazamientos constantes ponen a prueba pies y tobillos, zonas que son particularmente vulnerables a lesiones. Entender cómo prevenirlas y tratarlas es clave para quienes practican esta disciplina de manera regular.

El pádel combina velocidad, estrategia y exigencia física. Foto: Especial

En entrevista con EL UNIVERSAL, el Dr. Francisco Castillo explicó los tipos de lesiones más frecuentes en jugadores de pádel, su prevención y tratamiento.

Principales lesiones en pies y tobillos en el pádel

Durante la práctica de pádel, los pies y tobillos están expuestos a esfuerzos constantes, por lo que el doctor dijo que, este deporte "somete a los tendones, ligamentos y músculos a un estrés constante, lo que favorece la aparición de múltiples lesiones musculotendinosas".

En el pádel, los pies y tobillos soportan esfuerzos constantes, aumentando el riesgo de lesiones musculotendinosas. Foto: Cortesía Pro Padel League

Entre las lesiones más frecuentes mencionó que se encuentran:

Lesión del tendón de Aquiles : Puede presentarse de manera aguda, como ruptura súbita con dolor intenso en la parte posterior del tobillo, o de forma crónica, como tendinitis, que provoca dolor progresivo durante la actividad física.

: Puede presentarse de manera aguda, como ruptura súbita con dolor intenso en la parte posterior del tobillo, o de forma crónica, como tendinitis, que provoca dolor progresivo durante la actividad física. Esguinces de tobillo : Son la lesión más común en todas las actividades deportivas y se manifiestan con dolor, inflamación y limitación de la movilidad.

: Son la lesión más común en todas las actividades deportivas y se manifiestan con dolor, inflamación y limitación de la movilidad. Desgarros musculares: Suelen presentarse especialmente en jugadores mayores de 35 años, afectando la pantorrilla y provocando dolor intenso.

Ante ello, indicó que, aunque algunas lesiones ocurren de manera inmediata, otras se desarrollan de forma progresiva debido a la sobrecarga repetitiva en la zona.

Tratamiento inicial y medidas preventivas

Ante una lesión en el pie o tobillo, el doctor recomendó seguir pasos concretos para minimizar el daño:

Reposo: Evitar la actividad que causa dolor.

Evitar la actividad que causa dolor. Elevación de la extremidad: Mantener el pie elevado ayuda a reducir la inflamación.

Mantener el pie elevado ayuda a reducir la inflamación. Aplicación de hielo: Favorece la disminución de dolor e inflamación en las primeras horas.

En el pádel, los pies y tobillos soportan esfuerzos constantes, aumentando el riesgo de lesiones musculotendinosas. Foto: Especial

Además mencionó que, existen estrategias para prevenir lesiones, como :

Uso de calzado adecuado : El calzado debe ser cómodo, brindar soporte y estar diseñado específicamente para pádel. Un zapato demasiado ajustado puede generar fricción y aumentar el riesgo de lesiones.

: El calzado debe ser cómodo, brindar soporte y estar diseñado específicamente para pádel. Un zapato demasiado ajustado puede generar fricción y aumentar el riesgo de lesiones. Calentamiento y estiramiento : Dedicar cinco a diez minutos antes de jugar permite que tendones y ligamentos se flexibilicen, reduciendo la probabilidad de desgarros o distensiones.

: Dedicar cinco a diez minutos antes de jugar permite que tendones y ligamentos se flexibilicen, reduciendo la probabilidad de desgarros o distensiones. Plantillas ortopédicas: No todos los jugadores las necesitan, pero son recomendables en personas con arcos muy planos o pronunciados, así como en quienes han sufrido lesiones previas.

Recomendaciones ortopédicas para jugadores frecuentes de pádel

Aunado a ello, enfatizó la importancia de la valoración profesional antes de iniciar la práctica:

“Pacientes con antecedentes de esguinces, dolor crónico en pies o tobillos, o alteraciones anatómicas como pies planos o arcos altos, deben acudir con un especialista antes de empezar la actividad. Esto permite evaluar la seguridad y realizar recomendaciones específicas”.

En el pádel, algunas lesiones son inmediatas, mientras que otras se producen poco a poco por la sobrecarga constante. Foto: Gobierno de Hidalgo

Entre las medidas preventivas destacó:

Ajuste del calzado a la actividad deportiva.

a la actividad deportiva. Incorporación de plantillas personalizadas según la morfología del pie.

personalizadas según la morfología del pie. Evitar la sobrecarga mediante pausas y técnicas de entrenamiento progresivo.

Estas acciones contribuyen a disminuir la incidencia de lesiones y permiten mantener la continuidad en la práctica del pádel.

Señales de alerta y cuándo acudir al especialista

Por último, el Dr. Castillo identificó los principales signos que indican la necesidad de atención inmediata que son:

Dolor intenso e incapacitante: Si el dolor no permite apoyar el pie o caminar, se debe interrumpir la actividad y consultar a un especialista. Incapacidad para apoyar la extremidad: Indica una lesión aguda que requiere diagnóstico profesional. Deformidad o cambios en la forma del pie: Pueden presentarse en casos de fracturas o luxaciones, aunque son menos frecuentes.

“Escuchar a nuestro cuerpo es clave. Si el dolor persiste o aparece de forma recurrente, incluso en reposo, es momento de acudir al especialista”, concluyó.

