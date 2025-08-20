Empresario mexicano impulsa al pádel en Estados Unidos; “Es un orgullo que sea un deporte originado en México”

En 1969, el empresario mexicano Enrique Corcuera en la búsqueda de espacio para construir una cancha de tenis, construyó unas paredes perimetrales para combinar elementos de otros deportes de raqueta. Así, hace 56 años, nació el pádel en nuestro país. Alejandro Hernández, copropietario y coach de uno de los 10 equipos que integran la Pro Padel League (PPL), platicó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes sobre el crecimiento que ha tenido este deporte: “Como mexicano, es un orgullo que sea un deporte que se originó aquí. Me interesa que siga creciendo; el futuro será brillante”, declaró.

El empresario mexicano decidió invertir por que está seguro de que el deporte se posicionará de buena manera en Estados Unidos. “La siguiente frontera es el mercado americano, no va a ser fácil, [pero] es un deporte muy atractivo. Nos falta un poquito de infraestructura, porque construir una cancha no es sencillo”, aceptó. El socio de Las Vegas Smash de la PPL considera que el pádel será “muy bien promovido” en Estados Unidos y que así será capaz de dar el siguiente paso a nivel mundial.