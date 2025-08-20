Empresario mexicano considera fundamental que la Pro Padel League siga visitando México; “Es un mercado muy importante”

La Pro Padel League (PPL) se fundó en 2023 con el objetivo de posicionar al juego de la pala en Estados Unidos, un mercado difícil de penetrar para un deporte con menos de 60 años de existencia.

Luego de dos temporadas completas, la PPL ha superado sus propias expectativas, sobre todo porque ha logrado traspasar fronteras. Uno de los equipos más importantes que integran la que es considerada la mejor Liga profesional de pádel en el mundo es Las Vegas Smash, campeón de la temporada inaugural y ganador de la rama varonil en la primera visita que se realizó a México (Guadalajara).

Alejandro Hernández, socio y entrenador de equipo vegasino, considera fundamental que la PPL siga visitando nuestro país. “La intención es regresar a México, ya estamos en pláticas. A los jugadores les gusta venir, aquí los apoyan y los quieren mucho y, por el lado del negocio, vale mucho la pena; vimos el estadio lleno y a la afición muy metida. Me gustaría ver dos fechas en México”.

Respecto a la decisión de salir de Estados Unidos para visitar otras latitudes, el empresario mexicano está seguro de que a la PPL le servirá para crecer aún más. “La decisión ha sido muy buena por el lado de los aficionados. [Tuvimos] mucho éxito en San Sebastián y en Guadalajara. Con la Liga hemos crecido mucho y [estoy] muy entusiasmado y nos motiva mucho; estamos muy contentos por ir a mercados como México y España”, compartió.