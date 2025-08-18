Campeones de la Pro Padel League desean regresar a México el próximo año; el objetivo es defender su corona

Las Vegas Smash se quedó con el título de campeón de la primera edición de la Pro Padel League (PPL) en México.

La dupla del equipo vegasino, conformada por Gonzalo Alfonso y Francisco Gil sufrió demasiado en la final, pero logró quedarse con la victoria luego de tres intensos sets (6-3, 6-7 y 10-7).

El argentino y el español demostraron personalidad durante el primer parcial y el inicio del segundo, donde alcanzaron una ventaja de cuatro juegos.

Sin embargo, bajaron las revoluciones y permitieron que la dupla de San Diego Stingrays reaccionara para forzar el super tie-break.

En la parte final de la tercera manga, los padelistas de Las Vegas Smash recuperaron el nivel y recuperaron la ventaja en la pizarra. No la volvieron a soltar y conquistaron el trofeo de la PPL en Guadalajara.

Tras su espectacular y dramática actuación sobre la pista de El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco (CODE), Gonzalo Alfonso y Francisco Gil platicaron sobre cómo vivieron la final.

“Nos cagamos de miedo cuando íbamos 4-0. [Tuvimos] muchos nervios, nos ganó un poco la ansiedad por cerrar el partido [porque] estaba muy cerca la victoria, bajamos un poco las pulsaciones y ellos obviamente mejoraron; por suerte, pudimos remontar a rivales impresionantes”, declaró el padelista argentino.

Sobre ser los primeros campeones de la PPL en nuestro país, Gonzalo Alfonso aseguró que esta victoria será más que importante para las trayectorias de ambos.

“Nos marcará mucho en nuestra carrera. Creo que mucha gente se va a acordar de nosotros por el simple hecho de haber ganado la primera vez aquí en Guadalajara”, expresó.

Por su parte, el otro integrante de Las Vegas Smash, Francisco Gil, reconoció sentir “mucho miedo” cuando casi dejan escapar el triunfo y el título ante San Diego Stingrays.

“Estuvo muy difícil, nos remontaron y nos ganaron el segundo set, pero lo pudimos sacar en el tie-break. Como pareja, la verdad fue una victoria muy importante”, afirmó el español.

Respecto a la primera edición de Pro Padel League en territorio mexicano, Xisco quedó más que satisfecho y compartió que “ojalá” puedan regresar el próximo año para defender su corona de campeones.

“Guadalajara nos hagamos tratado muy bien; en general, yo amo a México, me encantan. Está espectacular [salir de Estados Unidos], ayuda mucho al crecimiento del pádel; ojalá se internacionalice mucho más y podamos ir a todos los sitios”, añadió el flamante campeón de la PPL.