Pro Padel League podría disputar más torneos en México; Gustavo Santoscoy Jr. confía en que habrá más fechas en el calendario

La Pro Padel League (PPL) apenas se encuentra disputando la tercera temporada, tras su fundación en 2023.

Sin embargo, la que es considerada la mejor liga profesional de pádel en el mundo ha tenido un crecimiento impresionante.

Por tal motivo, los directivos de la PPL tomaron la decisión de salir de Estados Unidos para realizar torneos en otros países, con el objetivo de seguirse expandiendo.

“El pádel ha estado evolucionando en México durante los últimos años” 🔝



Gustavo Santoscoy Jr. platica sobre el creciente exponencial del juego de la pala en nuestro país pic.twitter.com/0rQkaSguqg — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 17, 2025

Guadalajara fue la ciudad sede elegida en nuestro país para recibir la segunda parada en el calendario de 2025, luego de San Sebastián (España).

Pero esta visita a la Perla Tapatía no será la única por parte de la Pro Padel League, ya que la Liga tiene un contrato vigente con GS Sports Management.

Por esta razón, la PPL regresará a nuestro país durante los próximos dos años; aunque, con la posibilidad de ampliar el vínculo o buscar otras ciudades para realizar el torneo.

De acuerdo con el CEO de GS Sports Management, Gustavo Santoscoy Jr., la propia PPL quedó satisfecha con esta primera visita a México, por lo que entablarán pláticas para aumentar la cantidad de eventos.

“México podría tener más fechas de Pro Padel League [porque] tiene todo lo que se necesita para lograr este tipo de eventos. Tenemos un contrato de tres años, pero estamos platicando con ellos [para ampliarlo] porque quedaron sumamente contentos”, declaró.

“México podría tener más fechas de Pro Padel League” 🇲🇽



Gustavo Santoscoy Jr. menciona que platicará con los directivos de la PPL para analizar la opción de incluir más torneos en nuestro país 🗣️ pic.twitter.com/oIwOxIG8pE — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 17, 2025

En conferencia de prensa en las instalaciones del CODE de Jalisco, Gustavo Santoscoy Jr. reveló que los integrantes de cada uno de los 10 equipos que conforman la PPL quedaron felices con su visita a nuestro país.

“Los jugadores, las jugadoras y los dueños están muy contentos; se han sentido muy cómodos. Los mexicanos siempre atienden muy bien, son muy serviciales y eso hace que quieran regresar el próximo año”, mencionó.

El CEO de GS Sports Management aseguró que esta primera edición de la PPL en nuestro país cumplió con las expectativas que se generaron hace un año cuando se encontraban trabajando en la organización del evento.

“Podemos decir que la Pro Padel League en México fue todo un éxito. Terminamos con casa llena, con más de ocho mil asistentes en cuatro días y ese el récord de la Pro Padel League a nivel mundial en términos de asistencia. Definitivamente, quedamos sorprendidos, no solamente nosotros, [también] los jugadores y las jugadoras y a la Pro Padel League. [Estamos] muy contentos por la respuesta del público”, manifestó.

“Los jugadores y los dueños están contentos” 😍



Gustavo Santoscoy Jr. revela que los integrantes de los 10 equipos de la Pro Padel League están felices por esta parada que se realizó en México 💪🏼 pic.twitter.com/lTUNJzt8nc — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 17, 2025

Respecto a la posibilidad de que México sea sede de las finales de la PPL, Gustavo Santoscoy Jr. dejó las puertas abiertas, pero primero se enfocará en “hacer este evento mejor”.

“El reto para el próximo año es que la gente disfrute más y elevar la experiencia del consumidor. Estamos trabajando para platicar sobre el calendario, [pero] la intención es mantener la misma fecha porque es el evento especial de agosto en Guadalajara. Estamos abiertos a nuevas posibilidades y nuevas oportunidades, así que vengan las finales”, mencionó.