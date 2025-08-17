Afición de Cruz Azul se burla de David Faitelson; dedican manta al comentarista de Televisa

David Faitelson, uno de los periodistas más importantes de México en el ámbito deportivo, se volvió tendencia este sábado en redes sociales. Por desgracia para el comunicador, no fue por sus opiniones en esas plataformas digitales, sino gracias a la afición de Cruz Azul.

Todo sucedió en la previa del partido entre La Máquina y Santos Laguna, mismo que terminó con un apretado triunfo (3-2) ante los de Torreón, en el que el nombre del especialista sonó con fuerza en el Estadio Olímpico Universitario.

Lee también Supernova Strikers:Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

El ahora conductor de Televisa recibió una manta ofensiva por parte de los fans celestes, quienes mostraron su descontento con Faitelson por sus opiniones sobre el equipo que actualmente comanda Nicolás Larcamón.

Lo ocurrido sucedió pocos días después de que Faitelson diera a conocer datos privados de un contrato, en específico sobre Giorgos Giakoumakis, elemento que incluso ya salió de la institución.

Lee también La violencia vuelve a la Liga MX; aficionados se enfrentan en el Tigres vs América

La imagen, que poco tiempo tardó en llegar a los medios digitales, fue colocada en una de las puertas de ingreso del mítico estadio por integrantes de "Sangre Azul", quienes fueron advertidos en al menos dos ocasiones por las autoridades.

El llamado de la policía provocó que la tela, que generó burlas por parte de algunos asistentes, fuera retirada y se vigilara el área para evitar que volviera a ser colocada.