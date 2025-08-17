Jugadores de pádel agradecen apoyo del público en México; “En ningún otro país, nos tratan tan bien como aquí”

La Pro Padel League (PPL) se encuentra disputando el tercer torneo de la Temporada 2025 en nuestro país.

La PPL escogió a Guadalajara como sede de la segunda parada fuera de Estados Unidos para el calendario de su tercer año.

Sin duda alguna, cada uno de los duelos que se han protagonizado en El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en Jalisco (CODE) han sido más que emocionantes.

Aunque, sin duda alguna, el nivel de cada uno de los padelistas se ha visto impulsado por el impresionante apoyo que han recibido por parte del publicó mexicano en el recinto tapatío.

La motivación que les ha dado ver a las tribunas “encendidas”, cantando, aplaudiendo, gritando sus nombres y alentado en todo momento ha sido reconocida por los propios integrantes del juego de la pala.

“Es impresionante estar aquí, rodeado de todo este cariño. Tengo que decir que, en ningún otro país del mundo, nos tratan tan bien como nos tratan aquí; lo he disfrutado mucho, sin duda”, declaró el padelista español Eduardo Alonso.

El integrante de Miami Padel Club reconoció que nuestro país es uno de los mejores para realizar este deporte y que le sorprendió el apoyo que recibió durante el tercer torneo de la temporada 2025 de la PPL.

“México, Argentina y España pueden ser los mejores sitios para jugar. Meramente, siempre me tratan con mucho cariño, pero lo de este torneo ha sido muy especial; lo he sentido más que nunca”, mencionó en zona mixta.

Eduardo Alonso no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje a la afición tricolor que se entregó en todo momento a la dupla del equipo miamense.

“[Quiero] decirles que muchas gracias. Ojalá que les pueda seguir dando mucho pádel de vuelta por todo el cariño que me han dado durante muchos años y espero verlos en todos los torneos”, manifestó.

Por su parte, el padelista argentino Federico Chingotto también valoró los ánimos del público mexicano y compartió su emoción de estar jugando en la Perla Tapatía.

“[Estoy] súper feliz de estar acá en Guadalajara, la verdad que la gente está siendo increíble con todo su cariño. Sólo tratamos de devolverle todo ese amor que nos da. Agradecerles de corazón todo su cariño porque la verdad la siente mucho, sin duda, se siente todo ese cariño y nosotros lo disfrutamos”, externó.

El compañero de Eduardo Alonso en Miami Padel Club respondió si el apoyo de la afición de México le genera presión o un impulso en la búsqueda por el título.

“Motivación siempre, te da ese plus; esa pegada que todos queremos es más por la gente, por todo el cariño que te da, te anima a hacer grandes cosas”, contestó Federico Chingotto.