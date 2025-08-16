Pro Padel League Guadalajara: Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos; HOY, sábado 16 de agosto

Este sábado 16 de agosto, se reanuda la actividad de la Pro Padel League en Guadalajara.

Luego de los dos primeros días de actividad, hoy se ponen en marchan cuatro nuevas series que prometen emociones al máximo.

Arkansas Matrix, Flowrida Goats, Houston Volts, Las Vegas Smash, Los Angeles Beat, Miami Padel Club, New York Atlantics, San Diego Stingrays y Toronto Polar Bears saldrán a la pista de El Domo del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco.

Con el objetivo de conseguir la victoria, cada dupla (varonil y femenil) disputará sus duelos, que definirán al segundo finalista y a los que pelearán por el tercer lugar.

Lee también Chicharito Hernández vuelve a quedar fuera de la convocatoria; Chivas no cuenta con él contra Juárez

Cabe mencionar que, luego de sumar dos triunfos en la PPL de Guadalajara, San Diego Stingrays aseguró su presencia en la lucha por el título el próximo domingo.

Por tal motivo, el equipo sandieguino no verá acciones este sábado 16 de agosto; Cancun Waves también descansará.

Cabe recordar que los juegos en nuestro país son sumamente importantes para que quede confirmada la tabla de posiciones general.

Lee también David Faitelson explota contra el Puebla y la Liga MX tras muerte en el estadio Cuauhtémoc; "No conocen la vergüenza"

Los ocho primeros posicionados clasificarán a la City's Cup, donde lucharán por el campeonato de la Pro Padel League-

De momento, los dos equipos que quedarían eliminados son Los Angeles Beat y Toronto Polar Bears, penúltimo y último de la clasificación, respectivamente.

Por tal motivo, los juegos de hoy serán fundamentales para las aspiraciones de los 10 equipos de la PPL.

Lee también Monterrey presume historial en la WTA; se consagra como la cuna del tenis femenil en el país

Horarios y canales para ver EN VIVO los juegos de la PPL en Guadalajara

New York Atlantics vs Houston Volts

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 11:00

Transmisión: Tubi

Miami Padel Club vs Flowrida Goats

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: 18:00

Transmisión: Tubi

Toronto Polar Bears vs Arkansas Matrix

Fecha: Sábado 16 de agosto

Hora: Después de la serie anterior

Transmisión: Tubi

Lee también El Escorpión Dorado, del humor al cuadrilátero; se toma en serio su pelea contra Franco Escamilla