El Escorpión Dorado, del humor al cuadrilátero; se toma en serio su pelea contra Franco Escamilla en Supernova Orígenes

Del humor al cuadrilátero. El Escorpión Dorado se toma en serio su próxima pelea contra Franco Escamilla en Supernova Orígenes, evento que se celebrará este domingo en el Palacio de los Deportes. Entrenó todos los días, siguió una dieta estricta y sumó sparrings “de lujo”, como Julio César Chávez, Jaime Camil y Armando Hernández. Aunque se trata de un espectáculo, su preparación va en serio. Su coach, Gerardo Flores, ya lo tiene en forma y enfocado. “Todos los días a primera hora le estamos pegando duro a los guantes, pasándola bien y disfrutando también el proceso”, contó a EL UNIVERSAL Deportes.

El Escorpión Dorado aseguró que esta pelea será altruista, ya que le dará oportunidad a Escamilla de ser famoso. Lo que más anhela es que le aguante los rounds pactados: “Se sabe que Franco padece de sus facultades físicas, entonces es una labor altruista básicamente, hacemos todo lo necesario para que dure cuatro rounds”.

El creador de “Peluche en el estuche” hace este show a su estilo. “Soy un dios omnipresente, combino la Kings League Américas, los videos al volante, luego le hago el paro a Alex Montiel para que conduzca en eventos de cine”.