Entrenador del Escorpión Dorado elogia su don para golpear; explica la evolución de su alumno para el Supernova Orígenes

El Escorpión Dorado será una de las figuras del evento Supernova Orígenes, este 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Su entrenador, Gerardo Flores, asegura que el creador de contenido no sólo va a pelear, va a competir en serio, con la mira puesta en noquear a Franco Escamilla.

Aunque todo empezó de manera inesperada, la conexión fue inmediata. “Fue circunstancial. Conocí a una persona que me acercó a Bárbara de Regil, que iba a pelear, pues ya no quiso y terminé entrenando al Escorpión Dorado, pero la verdad fue algo muy padre”, relató el profesor.

Flores reconoce que al inicio había dudas. “Mucha incertidumbre. No sabía qué iba a encontrar en él. Pensé que iba a ser complicado. Franco ya ha entrenado. Pero la verdad me sorprendió… por lo menos se sabía parar como boxeador”, confesó sobre su primera impresión al verlo ponerse los guantes. Desde abril entrenan de lunes a viernes y a veces los sábados. “Mi objetivo era que se viera como medio boxeador y listo. Hoy no, los objetivos ya cambiaron. El objetivo es ganar o ganar”.

La evolución del Escorpión lo ha dejado impactado. El plan de trabajo ha sido exigente con lo físico, la técnica y la estrategia. “Nos hemos metido muy duro, lo que queremos es que aprenda a estructurar bien los golpes, tres, cuatro golpes y se mueva”, explicó el también responsable de Holkan Boxing. Édgar Enríquez