Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, será testigo de un evento histórico para el boxeo, cuando el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez defienda su campeonato absoluto de los supermedianos ante el estadounidense -y campeón superwelter de la AMB- Terence Crawford.

Ubicado en la 'ciudad del pecado', este recinto (que es casa de los Raiders y este año fue sede del magnoevento Wrestlemania) recibirá uno de los combates más esperados por los fanáticos del pugilismo.

El tapatío de 35 años (19 de carrera) busca extender su racha de poco más de tres años sin sucumbir, en lo que será una pelea poco común pues no será transmitida en televisión abierta, sino en streaming.

¿Dónde y cuándo ver la pelea del Canelo vs. Crawford?

En un combate a 12 rounds, Álvarez pondrá en la línea los cuatro cetros de la categoría supermediana, mientras Crawford se jugará su invicto ante 65 mil espectadores presenciales.

El evento será transmitido exclusivamente por Netflix, dando inicio con la cartelera preliminar a las 19 horas (tiempo del centro de México). El evento estelar iniciará, aproximadamente, a las 21 horas.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Netflix?

Si no quieres perderte ningún detalle de la pelea, toma en cuenta los diferentes planes que, actualmente, ofrece Netflix en México.

La producción es narrada, en español, por Diego Luna. Foto. Netflix

Además, considera que, más allá del amplio catálogo de esta plataforma, la semana pasada agregaron "Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford", una miniserie de dos capítulos (narrada en español por Diego Luna) para calentar motores previo a la gran función.

En Tech Bit te compartimos las características de las tres alternativas de paquetes, para que selecciones la que más te convenga:

Estándar con anuncios

Precio mensual: 119 pesos

Buena calidad de audio y video

Resolución: 1080p (Full HD)

Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet

Uso máximo de dos dispositivos simultáneamente

Dispositivos de descarga: 2

Contiene anuncios

Estándar

Precio mensual: 249 pesos

Buena calidad de audio y video

Resolución: 1080p (Full HD)

Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet

y tablet Uso máximo de dos dispositivos simultáneamente

Dispositivos de descarga: 2

Libre de anuncios

Premium

Precio mensual: 329 pesos

Excelente calidad de audio y video

Resolución: 4K (Ultra HD) + HDR

Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet

Uso máximo de cuatro dispositivos simultáneamente

Dispositivos de descarga: 6

Sin anuncios

Y si eres fan de los deportes, recuerda también que Netflix ha adquirido recientemente algunos derechos de eventos estelares como la WWE y la cartelera navideña de la NFL, por lo que tu inversión podría no reducirse solamente a alentar al Canelo este sábado.

