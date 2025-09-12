Más Información

¿Qué letra recibe pago de 6 mil 200 pesos en la Pensión Bienestar hoy, 12 de septiembre?

Ana Daniela Barragán: así fue despedida por su novio tras morir en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?

Cinemex regalará pósters de “Demon Slayer: Castillo infinito” de edición especial y así puedes obtenerlo

¿Quién era Yu Menglong, el actor chino que murió tras caer de un edificio en Pekín?

Este sábado 13 de septiembre, el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada, será testigo de un evento histórico para el , cuando el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez defienda su campeonato absoluto de los supermedianos ante el estadounidense -y campeón superwelter de la AMB- Terence Crawford.

Ubicado en la 'ciudad del pecado', este recinto (que es casa de los Raiders y este año fue sede del magnoevento Wrestlemania) recibirá uno de los combates más esperados por los fanáticos del pugilismo.

El tapatío de 35 años (19 de carrera) busca extender su racha de poco más de tres años sin sucumbir, en lo que será una pelea poco común pues no será transmitida en televisión abierta, sino en .

Netflix: ¿cuándo eliminará el plan básico en México? Imagen: Unsplash
¿Dónde y cuándo ver la pelea del Canelo vs. Crawford?

En un combate a 12 rounds, Álvarez pondrá en la línea los cuatro cetros de la categoría supermediana, mientras Crawford se jugará su invicto ante 65 mil espectadores presenciales.

El evento será transmitido exclusivamente por Netflix, dando inicio con la cartelera preliminar a las 19 horas (tiempo del centro de México). El evento estelar iniciará, aproximadamente, a las 21 horas.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Netflix?

Si no quieres perderte ningún detalle de la pelea, toma en cuenta los diferentes planes que, actualmente, ofrece Netflix en México.

La producción es narrada, en español, por Diego Luna. Foto. Netflix
Además, considera que, más allá del amplio catálogo de esta plataforma, la semana pasada agregaron "Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford", una miniserie de dos capítulos (narrada en español por Diego Luna) para calentar motores previo a la gran función.

En te compartimos las características de las tres alternativas de paquetes, para que selecciones la que más te convenga:

Estándar con anuncios

  • Precio mensual: 119 pesos
  • Buena calidad de audio y video
  • Resolución: 1080p (Full HD)
  • Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet
  • Uso máximo de dos dispositivos simultáneamente
  • Dispositivos de descarga: 2
  • Contiene anuncios

Estándar

  • Precio mensual: 249 pesos
  • Buena calidad de audio y video
  • Resolución: 1080p (Full HD)
  • Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet
  • Uso máximo de dos dispositivos simultáneamente
  • Dispositivos de descarga: 2
  • Libre de anuncios

Premium

  • Precio mensual: 329 pesos
  • Excelente calidad de audio y video
  • Resolución: 4K (Ultra HD) + HDR
  • Compatible con TV, computadora, teléfono y tablet
  • Uso máximo de cuatro dispositivos simultáneamente
  • Dispositivos de descarga: 6
  • Sin anuncios

Y si eres fan de los deportes, recuerda también que Netflix ha adquirido recientemente algunos derechos de eventos estelares como la WWE y la cartelera navideña de la , por lo que tu inversión podría no reducirse solamente a alentar al Canelo este sábado.

