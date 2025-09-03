¿Te quedarás con las ganas de acudir al Lincoln Financial Field para presenciar el kickoff de la NFL 2025? Quizás el sillón de la sala no sea tan mala idea si dispones de los gadgets adecuados para transformar la tarde en una experiencia digna de MVP.

En Tech Bit preparamos la siguiente lista pensando en diferentes niveles de pasión por el futbol americano y por la tecnología. Así es... también incluimos una opción especial para aquellos fanáticos emergentes.

1. Xiaomi Smart Band 10

Empezamos por aficionados de "cepa", quienes celebran el Año Nuevo el día del kickoff y no el 31 de diciembre. Ellos necesitan un dispositivo que les recuerde cuándo deben bajar las revoluciones y que, a la vez, pase inadvertido.

Esa tarea la cumple a la perfección la Xiaomi Smart Band 10 que hemos probado durante el último mes. Llegas a olvidar que la traes puesta hasta que el nivel de estrés es muy alto o prolongado; un castigo polémico o una lesión del mariscal de campo seguramente pondría a trabajar a este gadget.

Al estar tan enfocado en el bienestar del usuario, también proporciona mediciones útiles como frecuencia cardiaca o nivel de oxigenación en sangre.

Si eres de los que se concentra tanto en el juego que olvida dónde dejó su teléfono, con este modelo puedes hacerlo sonar para encontrarlo, siempre y cuando sea compatible con HyperOS 2 y cuentes con la app Mi Fitness actualizada.

O prueba sus respuestas rápidas para decir que llamarás más tarde... porque no esperaste tantos meses como para estar pegado a WhatsApp en lugar de apreciar el talento de Saquon Barkley.

2. Roku Streaming Stick Plus

Cada vez hay más alternativas para seguir los juegos de NFL: Disney +, ViX, DAZN, YouTube, Televisa, Prime... sin importar cuál sea, puedes garantizar transmisiones con calidad 4K gracias al Stick Plus de Roku.

Aparte de ver tackleadas con colores vibrantes en HDR, su diseño compacto lo hace fácil de transportar, en caso de que no te toque ser el anfitrión en algún encuentro.

3. Audífonos WH-1000XM6

Si en casa nadie más comparte tu entusiasmo por el kickoff de la NFL, estos audífonos inalámbricos de Sony serán tu salvación.

Su cancelación de ruido crea una atmósfera envolvente, como si estuvieras en el estadio. Y es que este gadget, disponible en negro, azul y gris plata, cuenta con procesador de 'noise cancelling' HD QN3.

Así, el sonido premium y cómodo diseño serán tus mejores compañeros; aunque, si quieres una experiencia aún más personalizada, la marca japonesa pone a tu disposición la app Sony Sound Connect para configurar los audífonos manualmente.

4. Lentes Ray-Ban Meta

Cada campaña, máxime si está en puerta la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, la NFL da la bienvenida a nuevos seguidores. Si es tu caso, te sugerimos las gafas Ray-Ban Meta.

No lo decimos a la ligera. Durante la pretemporada pusimos a prueba los lentes con el comando "¿Qué estoy viendo?", a una distancia corta del televisor. Cada vez, la IA de Meta respondió correctamente al ofrecer detalles de qué franquicias se estaban enfrentando y, en ocasiones, cuál era el marcador parcial.

Los lentes con Meta AI se pueden manipular fácilmente con comandos de voz o gestos simples. | Foto: Daniela Payán

En los cortes comerciales o en el medio tiempo, puedes preguntarle las noticias de NFL más relevantes del día o qué es un ala cerrada, para ampliar tus conocimientos sobre este deporte.

No olvides decir "Hey, Meta" u "Ok, Meta" antes de cada interacción. Gracias a la colocación de sus micrófonos, distribuidos en el armazón, escucharás la respuesta sin molestar a los demás.​

Considera que para la traducción en tiempo real, el servicio de este gadget aún no es tan preciso, pero podría sacarte de un apuro si ves alguna transmisión en inglés o al seguir las entrevistas con jugadores y entrenadores.

