En el kilómetro 60 de la carretera Taxco-Cuernavaca, una propiedad bardeada en cantera rosa se pierde en la distancia por ambos lados de la vía. Es más de un kilómetro de muro de piedra y herrería rústica. Desde los bordes de Coamazac hasta Teacalco, Taxco, donde termina Guerrero e inicia Morelos. En la travesía se ven construcciones altas, todas con acabados en cantera. Palacetes con ventanales estilo árabe sobresalen por ambos flancos. Incluso una iglesia, con ocho claraboyas en forma de estrella en lo alto y una bóveda superior. A lo lejos, entre los arbustos, se distingue un avión Douglas DC-9 de 130 plazas, tan fuera de todo orden, que parece haber caído del cielo apenas ayer.

A mitad del camino, del lado derecho, un San Miguel Arcángel de tamaño natural resguarda el acceso principal. Esculturas de caballos talladas en piedra asoman entre bugambilias. Metros adelante, sobre el mismo costado, una construcción en obra negra, todo en rigurosa cantera rosa, se abre en cinco pórticos en lo que parece sería un restaurante a orilla de camino. Enfrente, cruzando la vía federal, un búngalo alto con techo de palapa sobresale por arriba del muro. Es el rancho La octava maravilla. Al menos 500 hectáreas con arroyos, cascadas y arboledas en los linderos de ambos pueblos, de uno y del otro lado de la carretera federal. Perteneció a Joan Sebastian y fue, también, el lugar donde murió en 2015.

De eso hace 11 años. Hoy tiene otro dueño: Pedro Segura Valladares.

Pedro Segura es un hombre con suerte. Al menos es lo que se ve a simple vista. Migró como indocumentado a Estados Unidos en 1984, cuando tenía 16 años, quizá con apenas primaria. Dos años después, según sus propias declaraciones, en 1986 obtuvo la ciudadanía gracias a una amnistía migratoria promulgada por el entonces presidente Ronald Reagan en noviembre de ese año. La medida llamada Immigration Reform and Control Act (IRCA por sus siglas en inglés), favorecía a todo aquel que hubiera llegado antes de 1981, y aunque él llegó cinco años después pudo acogerse.

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Se casó con Bertha Saavedra, tuvieron cuatro hijos: Pedro, Eduardo, Fabián y Marco Antonio: Los cuatro potrillos. Trabajó en lo que se trabaja allá cuando se llega de migrante y, sin ser odontólogo ni mucho menos, 14 años más tarde —siempre de acuerdo con sus propias declaraciones— se hizo de una empresa: Prime Dental MFG, con ingresos netos anuales arriba de los 2 millones de dólares, según el sitio crunchbase.com, en una operación por lo menos difusa, que él mismo, tan entregado a su fanpage, nunca ha aclarado del todo. Y en los últimos años, según él mismo, se hizo accionista de American Express y de la plataforma eBay.

En cualquier caso, Pedro Segura es el ejemplo vivo, la personificación del sueño americano. Se fue pobre, con apenas el pasaje. Su madre, doña Conchita, llorando, negándose a que se marchara, temiendo lo peor: “no vas a cruzar, te vas a quedar en el camino” —lo relata él mismo en una de sus tantas transmisiones con su madre, una anciana de lentes, callada, a su lado—. Regresó millonario. Millonario aunque desconocido. Por lo menos hasta que en 2021 fue candidato a gobernador de Guerrero por la alianza Partido Verde-PT.

Fue una elección cantada. Sacó tan sólo 90 mil votos contra los 643 mil con los que ganó la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que fue sola con Morena. Quinientos mil por debajo del segundo lugar, el priista Mario Moreno Arcos. Apenas 6% de la votación total, con la estructura del PT y el Verde, y con el mismo nombre de coalición con el que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia en 2018: Juntos haremos historia. Pero fue su escaparate. A partir de ahí, Pedro Segura Valladares se ha vuelto, para bien o para mal, en una figura difícil de ignorar en la política de Guerrero.

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Desde sus desaguisados con la gobernadora y su padre, Félix Salgado Macedonio, cabeza del grupo gobernante actual, cuando hombres armados mataron a su caballerango, Alfonso Román, en mayo de 2023, en su rancho de Los Sauces, hasta su detención en agosto de 2025 por sus presuntos vínculos con el desaparecido grupo del crimen Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los que fue exculpado; pasando por su transmisión —que ya eliminó aunque puede verse en otros sitios— donde le pide al grupo Los Alegres del Barranco cantar un corrido compuesto al recién abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cabecilla del CJNG.

“Evelyn Salgado, gobernadora, te quedó grande el puesto. Suéltalo. Tú y tu padre Félix (Salgado) Macedonio no sirvieron para nada”, reclama, llorando, en una transmisión para hablar del asesinato de su trabajador y en la que también señala a un barón de Teloloapan, de nombre Juan Carlos Flores, alias La Beba, de haberlo mandado matar. “Esto no se va a quedar así. Están bien identificados los sicarios. Juan Carlos, La Beba, te vas a ir tú o me voy a ir yo —sentencia—, no podemos estar los dos ahí. Va la justicia para ti”. En agosto de 2024 Juan Carlos fue asesinado en León, Guanajuato. Un crimen adjudicado a La Familia Michoacana.

Luego de ganar notoriedad por esta transmisión que se hizo viral, su fanpage de Facebook, ahora con 272 mil seguidores, ha sido su aparador y su condena. Desde ahí se dirige a sus seguidores lo mismo para lucirse arriba de un helicóptero de dos plazas —de su propiedad, según él mismo— o a caballos pura sangre. Lo mismo para insinuar que será otra vez candidato en 2027 por el PAN, que para desdecirse y condenar a todos los partidos políticos porque son “la misma porquería” y que, aunque él no quiera sino porque Dios lo mandó, será candidato independiente o con un partido nuevo.

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Las 11 maravillas

Que Pedro Segura sea ahora el dueño de La octava maravilla, que perteneció a Joan Sebastian no es de extrañar, no sólo porque presuma que fue su amigo. Un video en su página con cerca de 500 mil reproducciones muestra al cantante en un baile en 2001, mandando saludos a “mi amigo Pedro Segura” y dedicándole el corrido de Manuel Juárez. Tampoco es de extrañar porque no es su única propiedad de este tipo, suntuosa, extensa, con caballos españoles, ganado de primera, pavorreales. A las que sólo les falta el trono.

Por sus propias publicaciones se conoce que es dueño de tres ranchos más: Los cuatro potrillos, llamado así por sus cuatro hijos, ubicado en Chicago, Illinois, donde está la matriz de Prime Dental; uno más con el mismo nombre en Los Sauces, un pueblo de poco más de mil habitantes, enclavado en la parte alta del municipio de Teloloapan donde nació en 1966, y el hotel finca Vida en el lago, a orillas de la presa Valerio Trujano, en Tepecoacuilco, con 34 habitaciones, campo de golf, teleférico, spa y gimnasio. Cuatrocientas hectáreas para solaz de un sólo hombre.

En vida, Joan Sebastian, “mi amigo, mi hermano” —dice con especial idolatría sobre quien le compuso un corrido—, presumía que él no era de Juliantla, sino que Juliantla era de él. En la entrada del pueblo, municipio de Taxco, donde nació en 1951, se extiende vasto un rancho de su propiedad. Por el tiempo en que peleó un predio llamado Las Granadas, desde cuyas grutas nace un río, con el ejido de Acamixtla en 2012 —que perdió el cantante—, los pobladores de Juliantla decían que hasta que se prohibió venderle más tierras, Joan Sebastian dejó de apropiarse del pueblo.

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También es admirador de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de Ricardo Salinas Pliego, de Donald Trump; y amigo personal de José Luis Abarca Velázquez, preso por delincuencia organizada, luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. En agosto de 2022 encabezó una marcha en Iguala para pedir su liberación, alegar su inocencia y acusar al abogado Vidulfo Rosales de querer dilatar el caso por dinero.

A aquella manifestación asistieron cinco padres de los normalistas. Uno de ellos, Ezequiel Mora Chora, falleció ese día en el hotel Vida en el lago. Dos años después, en 2024, Felipe de la Cruz, el vocero que encabezó a este grupo, dijo que “Pedro Segura les mintió a los padres. Los llevó con mentiras a Iguala. Les dijo que él sabía el paradero de sus hijos y que si lo apoyaban (en la marcha) ellos tendrían esa información. Todo fue mentira”.

Pendenciero, irascible, “amigo de dios y del diablo”, sea lo que sea que esto signifique, Pedro Segura —al que se le insistió por diferentes medios ser entrevistado— ha hecho del pleito su trinchera y de sus enemigos, reales o imaginarios, el blanco de sus críticas. Lo mismo ha peleado desde su Facebook con los dirigentes de los partidos políticos que lo postularon en 2021, que con el senador Félix Salgado, o la gobernadora Evelyn Salgado. Ella no ha dudado en mostrarle su antipatía. En más de una ocasión se ha levantado del desfile de Día de la Bandera en Iguala, cuando se acerca el contingente ecuestre encabezado por el empresario.

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Ha peleado lo mismo con el rector de la Universidad de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, a quien ha acusado de corrupto, que con periodistas que hablan de él: “perro que me ladra le doy un varazo en el hocico” o, incluso, con alguno que otro seguidor que se atreve a criticarlo. Y si no tuviera enemigos a la vista, los busca. En un video que subió a su sitio en diciembre de 2025 dice una voz en off: “Hoy le hice mi cartita a Santa para 2026, y le pedí nuevos enemigos, porque ya los del 2025 me la pelaron todos”.

Cuando la FGR lo detuvo, la noche del 12 de agosto de 2025, sin dudarlo encaró a la agente que le leía sus derechos. Le preguntó si los había mandado el senador Félix Salgado o la gobernadora. La transmisión la hizo su gente y fue subida a su fanpage, y aunque hoy ha sido retirada puede ser vista en otras plataformas. Lo mismo que el video donde señala a Félix Salgado de quererlo matar: “vino un comandante de Morelos para decirme que Félix Salgado me quiere matar, pero aquí te la vas a pelar, aquí te vas tú y toda tu familia (…). Matates a Alejandro Arcos porque te ganó la capital”…

“Yo le estorbo a Morena. Le estorbo porque en 2027 van a perder la chichi, y no traigo un trago en la sangre. No pueden conmigo y me quieren chingar, pero si me chingan va a ser un pedo mil veces más que los 43, porque yo tengo todo acá preparado, mis amigazos están en Estados Unidos (…) Hay que quitar a este gobierno corrupto. Voy a hacer de Guerrero un Dubái, si no me mata (antes) este perro” —dice y ríe, nervioso, y se recarga en el sofá de mimbre desde donde transmite. Una imagen de la virgen de Guadalupe está detrás.

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—Que Dios los bendiga, y ahí te va —dice, en aparente referencia Félix Salgado y hace caracolitos con su mano izquierda. Luego se persigna con la derecha.

Política sin políticos

El PT y el Verde no fueron los primeros partidos con los que simpatizó. Antes, participó con su hermano Pablo en el PRD y en Movimiento Ciudadano. Su hermano fue candidato a alcalde de Teloloapan en 2018 y por menos de mil votos que le sacó el candidato del PRD, Efrén Romero Sotelo, no ganó esa elección. Teloloapan ha sido desde 2012 un barril de pólvora para la política y los políticos. Ese año, un comando de La Familia Michoacana secuestró al entonces alcalde electo, Jesús Valladares Salgado, para obligarlo a pactar con el barón apodado El Pez.

Pese a todo, Pablo no ha parado en su intento de ser alcalde de su municipio. En 2024 lo volvió a intentar por el partido Fuerza por México, sólo que 20 días antes de la elección toda su planilla dimitió, amenazada por un grupo del crimen que los fue a ver a su casa y les dio 24 horas para renunciar o irse del pueblo. Pablo lo denunció, quedó descalificado y fuera de la boleta electoral, a pesar de que en sus redes llamó a sus seguidores a escribir su nombre en el espacio en blanco para candidatos sin registro.

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Además, Pablo Segura ha sido secretario general del Partido Encuentro Solidario (PES) en Guerrero, del que fue expulsado en enero de 2024. Y en 2015, antes de ser candidato por MC, fue diputado local suplente por el PRD en la 60 legislatura, cargo que no quiso asumir cuando el propietario, el también perredista Roger Arellano Sotelo, renunció para regresar a la alcaldía de Acapetlahuaya. Roger Arellano fue asesinado en su casa dos años después.

—Yo no soy político —responde Pedro Segura a la pregunta de un reportero, en una entrevista grupal sobre si tiene preferencia por algún partido para ser candidato en 2027—, voy por el partido que sea. Yo soy guerrerense y estoy por Guerrero no por algún partido político.

Al inicio de la plática hecha en un restaurante, en un lugar que no se especifica, los reporteros le recuerdan que en diferentes encuestas en redes sociales aparece siempre en los primeros lugares, y le preguntan si él las manda a hacer.

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—No —dice— las páginas me encuestan. Yo nunca he pagado por una encuesta. Sí, me he dado cuenta que en las ocho regiones de Guerrero la gente está por nosotros.

—¿Vas a participar en la elección de 2027? —pregunta otro.

—Yo estoy listo, pero Dios y ustedes mandan. Lo que Dios diga y lo que ustedes digan yo hago —dice en aparente referencia a sus seguidores.

—¿No ha recibido propuestas de algún partido para participar?

—No, no, no. Ellos hablan de mí, me he enterado de que hablan de mí cuando hacen sus reuniones.

—¿No te gustan los partidos?

—No, y no pertenezco a ninguno. No uso logos. Ni de mis empresas los uso. Así soy yo.

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—Y por las encuestas que te miden bien, ¿lo sientes en la calle?

—No, sí. Definitivamente. Uno siente la vibra de la gente que te abraza, cómo te abraza. ¡Hombre! En Las Salinas las señoras hasta lloraban cuando me abrazaban. Se siente bonito, eso. Bonito se siente.

—¿Cuándo y en función de qué tomará una decisión de con qué partido ir?

—Pues esteee… todo a su tiempo —dice, ceñudo. Se le ve incómodo a pesar de la condescendencia con que se le pregunta. Las entrevistas no son lo suyo. No está en su terreno, no está solo ante su teléfono transmitiendo desde su Facebook a un público amorfo que, por lo general, le aplaude.

—¿Conoces la realidad de Guerrero?

—Las carencias, conozco las carencias más que ningún político ¿sabes por qué? Porque nadie ayuda a Guerrero como yo. Nadie sabe de lo que carece Guerrero más que yo. Yo ayudo más que un presidente municipal, más que un gobernador.

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—Si bien hay gente que lo reconoce, también hay quienes lo critican... —le dice otro reportero, pero no lo deja terminar.

—Nadie. Los que me critican es porque tienen temor. Porque te das cuenta, todos los que me critican son páginas falsas, pagadas.

—¿Sabe de quién viene esos ataques?

—No, me doy una idea.

En 2021, antes de ser candidato por el PT y el Partido Verde, buscó serlo por MC, aunque las pláticas no prosperaron. PT y Verde estaban por ir en alianza con el candidato que saliera de Morena. Sólo que cuando quedó Félix Salgado Macedonio y la demanda penal que tenía por violación se hizo pública, ambos partidos le retiraron su apoyo, el Verde hizo los primeros acercamientos y el PT decidió también postularlo. La relación no duró más de lo que tardó la campaña.

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Para las elecciones de 2024 cuando la esposa del dirigente del PT, Victoriano Wences Real, Leticia Mosso Hernández, fue candidata a diputada local plurinominal por segunda ocasión, Pedro Segura criticó la decisión de la dirigencia petista. Por eso, la actual diputada lo denunció ante el Instituto Electoral de Guerrero por violencia política en razón de género, al expresar en una de sus transmisiones que “ya la vieja (de Victoriano Wences Real) fue pluri”.

La demanda escaló hasta la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando el Tribunal Electoral del Estado desestimó la denuncia. Entonces el tribunal federal determinó que sí hubo falta y ordenó al tribunal de Guerrero una nueva resolución. Éste lo halló culpable y lo sancionó con una multa económica y mandó registrar su nombre como persona sancionada por ejercer violencia política de género.

Y cuando fue detenido por la FGR, y antes de que fuera liberado, ocho días después, absuelto de los cargos que se le imputaban, Wences Real declaró que Pedro Segura nunca había sido militante del PT, que esa candidatura fue a propuesta del Partido Verde y que ellos “muy disciplinados” hicieron campaña porque tenían el compromiso de sacar la jornada del 2021, y que terminando el proceso se dieron las gracias.

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Después, Alejandro Carabias Icaza y Marco Antonio de la Mora, del Partido Verde declararon algo parecido cuando Pedro Segura pidió, el 24 de febrero de 2026, a Los Alegres del Barranco que tocaba en su finca Vida en el lago, que cantara el corrido El del palenque, en aparente alusión a El Mencho, cabecilla del CJNG, abatido dos días antes en Tapalpa, Jalisco.

Fue en un baile que él mismo organizó y pagó. En esta fecha, en Iguala, hay feria, bailes y jaripeos por El Día de la Bandera. Pedro hizo el suyo, particular, e invitó a todo mundo. Ya bien entrada la fiesta, subió al escenario y tomó el micrófono para pedir a la agrupación cantar el corrido donde se alude al también apodado El señor de los gallos. Pavel Moreno, vocalista del grupo, se negó, dijo, para no salir perjudicados.

—“Soy el dueño del palenque/cuatro letras van al frente” —empezó a cantar Pedro Segura, micrófono en mano, moviendo la pierna derecha al estilo Piporro—. Yo me la cantó, tú nomás dame tono —insistió.

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—Lamentablemente, aunque la toquemos a nosotros nos puede perjudicar, como ya pasó —dijo el vocalista.

—¿Quieren que la canté yo? —preguntó Pedro a la gente, la misma que lo grabó arriba del escenario. Horas después el video se viralizó.

Tras el deslinde del Partido Verde por este episodio, Pedro no tardó en reaccionar. Dijo en una de sus transmisiones que si no fuera por él, Alejandro Carabias y Marco Antonio de la Mora no tuvieran partido en Guerrero. “Yo gasté mi dinero para que ustedes tuvieran registro, marranos”.

Rey Midas folclórico

Según la Secretaría del Migrante de Guerrero, en Estados Unidos viven/trabajan 3 millones 287 mil 941 guerrerenses, de acuerdo con datos utilizados en el último estudio IEPC+Colef-Frontera Norte de 2022. Así que si de esos 3 millones de migrantes una historia destaca, esa es la historia de Pedro Segura. Pedro es la excepción de la regla. Decenas de guerrerenses migran cada año en busca de mejores oportunidades de vida y son los mismos que después de décadas de trabajo no pueden hacerse de una casa, o de la ciudadanía. Cuando en otros casos no son expulsados o no mueren en el intento.

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“Como dice el dicho todo lo que toco lo convierto en oro y con la bendición de Dios y la ayuda de ustedes paisanos en el 2027 voy a tocar a Guerrero”, dice en un post del 28 de diciembre de 2025. Un rey Midas que gusta de lucir las cosas que toca. “Tengo dinero de sobra para comprar un partido político”. En sus post presume los últimos caballos adquiridos en España; los autos, motocicletas o motonetas, que regaló el año pasado en las 250 clausuras de cursos donde lo buscaron de padrino de generación; las comilonas para las madres en su día, y las rifas de electrodomésticos para ellas.

Se muestra pagando las ferias de los pueblos, las corridas de toros, o los bailes donde tocan grupos rancheros. Cabalgando alguno de sus caballos españoles, pilotando su helicóptero, llegando a su finca con hombres armados en lo que él dice “es un ensayo para una serie que me van a hacer en Netflix”, o saliendo de una tienda Chanel en Estados Unidos. “Puedo andar en las calles de mi pueblo Los Sauces o caminar y entrar en las tiendas más lujosas de Chicago, yo soy yo, así como me ven, con huaraches”.

Se muestra en Dubái, en Singapur, en Estambul, vestido como jeque; en París, en Alemania, en España, en Canadá, en Perú, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá; en su rancho Los cuatro potrillos de Estados Unidos, en su finca Vida en el lago, en el laboratorio de Prime Dental, pero sobre todo se muestra en su rancho La Octava Maravilla, presumiendo las maravillas que posee: una virgen de Guadalupe monumental tallada en cantera, un temazcal labrado dentro de una roca y jacuzzi en la parte superior, una piscina en forma de guitarra, las habitaciones hechas de la misma piedra, el avión Douglas DC-9 de 130 plazas. Y, sobrevolando la tierra sin fin, muestra las letras gigantes con el nombre de Joan Sebastian en lo alto de una colina, dentro de la misma propiedad.

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Folclórico, básico en su forma de hablar, dice que es así, y acaso sin querer suelta aforismos que dejan ver cómo se concibe a sí mismo cuando se mira en el espejo todas las mañanas. “Soy bendecido por Dios porque hasta el diablo me quiere”. “Lo menos que yo quiero es ser gobernador, pero si Dios me mandó a ‘hacerlo’, no me rajo”. “Soy déspota, soy mal hablado y soy prepotente, sííí, pero los rateros políticos de Morena me pelan la naranja”. “Soy claridoso, y a los que no les gusten mis videos que no me sigan”. “A Guerrero no le faltan recursos, le sobran bandidos”. “Hay unos buitres de la política que me rodean, pero Dios y el pueblo están conmigo”.

“En la vida hay verdes y maduras, hay subidas y bajadas, pero como la pinten la brinco”. “Antes que muera quiero cambiar Guerrero”. “La riqueza no se logra con doctorados, para mi forma de pensar, se logra con huevos, visión y decisión”. “Me dicen mis amigos: ‘no digas malas palabras, Pedro’, jijuelachingada está cabrón para detenerse, que así soy yo”. “No porque me gusten los corridos prohibidos soy narco, no sean penndeeee”. “Yo pago toda la feria. Y no soy narco, simplemente dios me dio dinero de más a mí, para gastármelo”.

Presume los corridos que le han compuesto, recordando su amor al trabajo, su valentía, su fe. Y en especial el que le compuso su amigo Joan: “yo conozco a Dios y al diablo/y de ninguno me espanto/a cada quien su corrido/y acaba en el camposanto./No voy a contarles su historia/porque no ha concluido/pero su infierno y su gloria aquí en la tierra ha tenido”… Su gente le hace videoclips musicalizados con estas canciones. Pedro abrazando a la gente, Pedro en un maizal, Pedro con su perro Oreo, Pedro alimentando sus sementales, Pedro ordeñando. Pedro, Pedro, Pedro.

Se pasea en convoyes de buggys y cuatrimotos por los arroyos que atraviesan su rancho, sabedor, al fin, porqué Joan Sebastian lo llamó como lo llamó: “Ahora entiendo porqué le puso La octava maravilla”, grita mientras atraviesa derrapando las aguas turbias. Se pasea por las cascadas que la bañan, montando a caballo. Un hombre afortunado. Un hombre con suerte. Un extraño rey Midas.

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