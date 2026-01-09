Apenas ayer 8 de enero, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, estuvo con Yesenia Méndez Rodríguez, su secretaria particular, quien hoy fue detenida por su presunta implicación en el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

Quiroz compartió en redes sociales evidencia sobre el encuentro de trabajo que sostuvo con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

En las imágenes se muestra, en una mesa redonda, a los funcionarios dialogando entre sí, Grecia Quiroz y Rodríguez Zamora al centro, y al fondo Yesenia Méndez, junto a otra mujer, observando mientras platican.

En una búsqueda que realizó EL UNIVERSAL en redes sociales de la alcaldesa y de su secretaria particular, se encontraron diversas fotografías que muestran que Grecia Quiroz y Méndez Rodríguez trabajaban de la mano tras el asesinato de Carlos Manzo, el 1 de noviembre del 2025.

El pasado 6 de enero, Yesenia, encargada del despacho de Uruapan, acudió junto a Grecia al festival de Reyes 2026, en el que entregaron juguetes a los niños y niñas del municipio.

Yesenia Méndez Rodríguez junto a Grecia Quiroz. Foto: @yesenia.mendezrodriguez.1

Antes, el 24 de diciembre, aparece en el centro y sentada frente a Grecia Quiroz, cuando la alcaldesa recorrió el municipio. Ese mismo día, Quiroz recordó a su esposo Carlos Manzo con un triste mensaje sobre la primera Navidad sin él. "No sabes el gran vacío que haz dejado en nuestra familia", escribió.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán (09/01/2026). Foto: Especial

Tras el asesinato del alcalde de Urupan, Grecia, junto con varios simpatizantes del "Movimiento del sombrero", acudieron al Congreso de Michoacán para exigir justicia y en aquella foto sale Méndez Rodríguez levantando su sombrero.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo (09/01/2026). Foto: Especial

También, en el perfil de redes sociales de Yesenia Méndez hay imágenes de ella junto a Carlos Manzo, en las que muestra su apoyo y se refería a él como: "el mejor presidente de Uruapan".

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, junto a Carlos Manzo. Foto: @yesenia.mendezrodriguez.1

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, junto a Carlos Manzo. Foto: @yesenia.mendezrodriguez.1

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Grecia Quiroz, muestra apoyo a Carlos Manzo. Foto: @yesenia.mendezrodriguez.1

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz

Este 9 de enero, Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, por su presunta implicación en le asesinato de Carlos Manzo, esposo de su actual jefa, Grecia Quiroz.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía estatal, Méndez Rodríguez filtró información sobre los movimientos de Carlos Manzo a sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con lo que facilitó el asesinato del líder del Movimiento del Sombrero.

Hasta el momento de esta publicación la alcaldesa Grecia Quiroz no se ha pronunciado al respecto.

Con información de Manuel Espino

