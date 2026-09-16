Un juez federal vinculó a proceso al presidente municipal de La Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, a su hermano Manuel y siete personas más por su presunta implicación con una banda criminal dedicada al robo a autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Además, les ratificó la prisión preventiva oficiosa después de que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusara de los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud y fijó el plazo de dos meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con dicha dependencia, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba necesario para llevar a proceso penal al alcalde de Morena Isaac Rodríguez Ochoa, Manuel Rodríguez Ochoa, Verónica García Ramírez, Efraín Rojas Arcos, Cristian Sarmiento Serrano, Eduardo Ramos Montiel, Abigail Contreras Camacho, ex directora de Seguridad Pública municipal, Melesio Castillo González y José Alfredo Zúñiga Hernández “El Maestro”.

El presidente municipal de La Esperanza, Puebla, Isaac Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel y otras siete personas presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. Foto: Fiscalía General de la República (FGR)

Estas personas fueron detenidas por fuerzas federales con armas de fuego, cartuchos, cargadores y dosis de diversa droga, informó la Fiscalía General de la República.

Resaltó que la exjefa policiaca Abigail Contreras Camacho, quien presuntamente ofreció dinero a los agentes para que realizaran uno de los cateos en la localidad de La Esperanza, fue vinculada a proceso por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; además, el juzgador concedió un mes para la investigación complementaria.

A Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde morenista detenido con arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo, fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, indicó la institución ministerial.

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Armas de fuego y equipo asegurado en La Esperanza, Puebla. Foto: Fiscalía General de la República (FGR)

En días pasados, la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General de Puebla, dio cumplimiento a distintas órdenes de cateo que se ejecutaron de forma simultánea en el municipio.

Los operativos permitieron la cumplimentación de órdenes de aprehensión y las detenciones mencionadas, afirmó la Fiscalía.

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dft