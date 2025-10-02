El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, reveló durante la emisión de su podcast “Líderes de la Verdad” de este jueves 2 de octubre que “le mientan la madre una vez y otra también” en sus redes sociales.

“Todos uniformes, uniformes. ¿Pues cómo le reclamo al bot? Seguro, una buena parte (son bots). También tengo mis muchísimos enemigos aquí en México; fuera no tanto, fuera me va bastante bien, en Europa y Estados Unidos”, mencionó el exmandatario federal.

Lo anterior, durante la sección de su programa titulada “Respondes y te vas”, llamada así en alusión al “Comes y te vas”, cuando Vicente Fox sostuvo una llamada con Fidel Castro en marzo de 2002, donde le expresó al presidente cubano que su presencia en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo representaba “una buena cantidad de problemas”.

En el podcast, le preguntó a su invitado Arturo Elías Ayub qué fue más difícil entre ser empresario o aguantar tantos memes suyos en Internet.

“Los memes que me hacen a mí en Internet son muy divertidos, yo me divierto muchísimo, son muy creativos. En el programa de Shark Tank cuando yo decía 'está padrísimo tu producto, pero yo estoy fuera', de eso me han hecho muchos memes muy simpáticos”, contestó Elías Ayub.

“Te voy a prestar mi nombre y mi Twitter para ver si son divertidos. Me mientan la madre una vez y otra también”, ironizó Fox Quesada.

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, durante su podcast “Líderes de la Verdad” de este jueves 2 de octubre de 2025. Foto: Captura

Durante el podcast, el expresidente y el empresario charlaron sobre los desafíos del emprendimiento, inteligencia artificial y liderazgo con visión en entornos competitivos.

“Líderes de la Verdad es un espacio donde hablaremos con los jóvenes con la herramienta más poderosa que tienen para la vida: la verdad. Nuestro país necesita líderes con determinación y voluntad para cambiar la realidad”, mencionó el panista.

