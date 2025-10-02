Más Información

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, , reveló durante la emisión de su podcast “Líderes de la Verdad” de este jueves 2 de octubre que “le mientan la madre una vez y otra también” en sus redes sociales.

“Todos uniformes, uniformes. ¿Pues cómo le reclamo al bot? Seguro, una buena parte (son bots). También tengo mis muchísimos enemigos aquí en México; fuera no tanto, fuera me va bastante bien, en Europa y Estados Unidos”, mencionó el exmandatario federal.

Lo anterior, durante la sección de su programa titulada “Respondes y te vas”, llamada así en alusión al “Comes y te vas”, cuando Vicente Fox sostuvo una llamada con en marzo de 2002, donde le expresó al presidente cubano que su presencia en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo representaba “una buena cantidad de problemas”.

Lee también

En el podcast, le preguntó a su invitado Arturo Elías Ayub qué fue más difícil entre ser empresario o aguantar tantos memes suyos en Internet.

“Los memes que me hacen a mí en Internet son muy divertidos, yo me divierto muchísimo, son muy creativos. En el programa de Shark Tank cuando yo decía 'está padrísimo tu producto, pero yo estoy fuera', de eso me han hecho muchos memes muy simpáticos”, contestó Elías Ayub.

“Te voy a prestar mi nombre y mi Twitter para ver si son divertidos. Me mientan la madre una vez y otra también”, ironizó Fox Quesada.

Lee también

El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, durante su podcast “Líderes de la Verdad” de este jueves 2 de octubre de 2025. Foto: Captura
El expresidente panista de México entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, durante su podcast “Líderes de la Verdad” de este jueves 2 de octubre de 2025. Foto: Captura

Durante el podcast, el expresidente y el empresario charlaron sobre los desafíos del emprendimiento, inteligencia artificial y liderazgo con visión en entornos competitivos.

Líderes de la Verdad es un espacio donde hablaremos con los jóvenes con la herramienta más poderosa que tienen para la vida: la verdad. Nuestro país necesita líderes con determinación y voluntad para cambiar la realidad”, mencionó el panista.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses