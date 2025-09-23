El expresidente panista entre 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, anunció para el jueves 25 de septiembre el lanzamiento oficial de su podcast llamado “Líderes de la verdad” donde, aseguró, hablará de liderazgos juveniles, ideas y futuro.

“Me voy a meter entre las patas de los caballos con un podcast. Hay un gran vacío de liderazgos en México... ¡y es momento de ponernos a pensar qué México queremos!”, señaló el exmandatario federal en sus redes sociales.

Además, adelantó que en su programa abordará temas de innovación y tecnología, liderazgos, cocina y emprendimiento con “invitados de verdad”.

Lee también Cárdenas, Salinas de Gortari y la elección de 1988: ambos se declaran triunfadores legítimos en “PRI: Crónica del fin”

“De eso va este nuevo podcast. Arrancamos el 25 de septiembre en las plataformas digitales como YouTube”, agregó Fox Quesada.

(Foto: EFE)

“Líderes de la verdad” busca recuperar el valor supremo de hablar con la verdad: Vicente Fox

En entrevista con Grupo Fórmula, asimismo, se mostró entusiasta al “emprender una nueva etapa en comunicación con los jóvenes y las mujeres particularmente”.

“Viene muy ad hoc el tema de 'Líderes de la verdad' porque estamos viviendo entre mentiras, engaños y simulaciones uno y otro día también. Tanto de parte del gobierno, como de la Presidencia y todos los actores públicos que difícilmente se apegan a la verdad”, lamentó.

Lee también Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Por lo anterior, expresó que busca rescatar en los jóvenes de hoy ese “valor supremo” de hablar, vivir y actuar con la verdad.

De acuerdo con el panista, habrá entrevistas de temas comunes y corrientes como deporte, inteligencia artificial, redes sociales, gastronomía y los temas de la vida diaria, pero “tocados bajo un punto de vista de la verdad, comentados por verdaderos expertos”.

Fox se declara en contra de la reforma a la Ley de Amparo

Fox Quesada destacó en entrevista que “ya no le creemos” al Gobierno Federal por sus reformas como la del Poder Judicial y a la Ley de Amparo.

Lee también Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

“Está lleno de medias mentiras eso: el amparo es algo que existe desde siempre, a favor del ciudadano para enfrentar a la autoridad cuando nos trata de mentir. El amparo nos sirve para enfrentar al autoritarismo”, dijo.

Según el expresidente del PAN, es urgente y necesario descubrir el lado verídico en este mundo “de medias verdades, de mentira”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em