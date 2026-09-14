La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) develó una fotografía del exrector José Narro Robles en la Galería de Profesores Eméritos, ubicada en el Palacio de la Escuela de Medicina, como un reconocimiento a sus más de cinco décadas de docencia y sus aportaciones a la salud pública en México y a la medicina social.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien encabezó la ceremonia, aseguró que el doctor Narro ocupa un lugar muy destacado en la historia de la Universidad.

“Su labor pionera en la descentralización de la docencia con la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de León y de Morelia, la reforma del Consejo Universitario y la renovación de la planta académica son contribuciones de gran calado que fortalecieron a nuestra casa de estudios”, mencionó.

El rector se refirió como un “acto de justicia académica” a este homenaje y celebró la defensa a la autonomía universitaria y la educación pública.

El rector Leonardo Lomelí develó una fotografía del exrector y exsecretario de Salud, José Narro Robles, en la Galería de Profesores Eméritos. Foto: UNAM

Narro refrenda valores universitarios y autonomía

Al hacer uso de la palabra, José Narro Robles agradeció a la comunidad universitaria, a sus maestros, colegas y familiares:

“Para mí este es un día especial que se da por la generosidad de quienes juzgaron la posibilidad de que esto sucediera y por la gracia de la institución más maravillosa de nuestro país. Mi mayor orgullo ha sido y será el haber sido profesor universitario”, dijo.

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A casi 63 años de su ingreso a la Máxima Casa de Estudios, en 1964, subrayó la evolución institucional y el carácter que define a la Universidad Nacional, que ha permitido a esta institución consolidar su presencia en todo el país a través de reconocimientos internacionales.

“Los valores universitarios de libertad, autonomía, pluralidad, diálogo, saber, tolerancia, servicio y humanismo también se han acrecentado. Apoyados en esos principios, con frecuencia los universitarios concebimos nuestras utopías. Pensamos en grande e imaginamos un mundo mejor y un México más justo”, agregó.

Y antes de concluir su discurso, agradeció a quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria y recordó con gratitud a aquellos que ya no están, pero que permanecen en su memoria.

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El rector Leonardo Lomelí develó una fotografía del exrector y exsecretario de Salud, José Narro Robles, en la Galería de Profesores Eméritos. Foto: UNAM

Narro “transformó la educación médica”: Facultad de Medicina

La directora de la Facultad de Medicina, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, destacó que con esta distinción Narro Robles se convierte en el trigésimo segundo Profesor Emérito de este plantel.

En su intervención, la doctora resaltó que su responsabilidad institucional como directivo y rector nunca interrumpió su vocación docente:

“El doctor Narro ha sido y se define, ante todo, como un profesor. Su obra transformó la educación médica, fortaleció el primer nivel de atención con la formación de cerca de 50 mil especialistas en medicina familiar y dejó una huella directa en el Sistema Nacional de Salud”, expresó.

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La ceremonia contó con la presencia de la hija del homenajeado, Carmen Narro Lobo; Javier de la Fuente Hernández, Secretario General de la UNAM; Francisco Barnés de Castro, exrector, así como Joaquín Narro Lobo, titular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) e hijo del galardonado.

En la administración pública, José Narro Robles fue Secretario de Salud entre febrero de 2016 y noviembre de 2018, además de haber ocupado las direcciones generales de Salud Pública y de Servicios Médicos en el entonces Distrito Federal, así como la Secretaría General del IMSS y la Subsecretaría en las secretarías de Salud y de Gobernación.

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