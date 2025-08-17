Más Información

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

El Décimo Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan, emitió medidas cautelares a favor de un que conducía un tractocamión y que fue despedido.

El juzgador dictó el acuerdo en el procedimiento ordinario laboral 453/2025, para evitar que el trabajador sea dado de baja del , mientras se resuelve el proceso judicial que promovió por despido injustificado.

El empleado sufrió un accidente de trabajo, derivado de una agresión por arma de fuego que le produjo diversas fracturas.

Lee también

Al presentar su demanda exhibió informes médicos y constancias de incapacidad temporal que respaldan su condición y consideraban 174 días probables de recuperación, sin embargo, días después del incidente y dentro del plazo de recuperación, el patrón le notificó la terminación de la relación laboral, luego de argumentar que “no se veía bien para seguir manejando el tracto camión”.

El juez analizó las evidencias, incluyendo informes médicos y constancias de incapacidad, y concluyó que existen indicios razonables de que el trabajador sufrió un accidente laboral y que su despido fue motivado por su condición de salud, esto es, por razones de discriminación.

Para el juzgador, la decisión de despedir al trabajador evidencia la existencia de posibles actos que pudieran atentar contra el derecho humano de gozar de la seguridad social, toda vez que se aprecia que la persona actora sufrió un accidente de trabajo.

Lee también

Al haberse acreditado indicios de probable vulneración al derecho que tiene a gozar de la seguridad social, el Tribunal Laboral concedió la medida cautelar para que pueda recibir las prestaciones en especie y en dinero que comprende dicho régimen.

Para ello, ordenó al patrón que en un plazo máximo de tres días, a partir de su notificación, lo inscriba en el IMSS, garantice su acceso a prestaciones y evite su baja, durante toda la tramitación del proceso.

El juez advirtió que será sancionado si hay incumplimiento y también requirió al para que la persona afectada no sea dada de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social o, en su caso, se le dé de alta para que siga gozando de las prestaciones que comprende el régimen de seguridad social.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses