Un Tribunal Colegiado dio luz verde para extraditar a Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, lugarteniente del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en el sureste del país y Belice, a los Estados Unidos.

“La Gallina”, requerido por una Corte Federal de Georgia para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína, cometidos entre 2013 y 2018, impugnó la decisión del juez Séptimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que le negó el amparo y la protección de la justicia contra su traslado al vecino país del norte.

Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la sentencia impugnada al determinar que el juez cumplió los requisitos y procedimientos establecidos para autorizar su entrega a las autoridades estadounidenses.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) autorizó el 17 de diciembre de 2024, la extradición de Roberto Nájera Gutiérrez “La Gallina”, detenido por segunda ocasión en febrero de 2017 en un retén de la Policía Estatal de Yucatán, en el que se le aseguraron tres pistolas calibre 9 milímetros, dos fusiles de asalto AK-47 y chalecos antibalas.

De origen chapaneco, Nájera Gutiérrez fue detenido por primera vez en 2013, por la extinta Policía Federal, pero recuperó su libertad; se le atribuyó el control del tráfico de drogas en Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y operador financiero del Cártel de Sinaloa en el sureste.

Según las autoridades estadounidenses, Nájera Gutiérrez dirigió una organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa que traficó drogas y lavó dinero a gran escala, entre diciembre de 2013 y marzo de 2018, en la frontera sur de México.

“Una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero a gran escala que operaba en Chiapas, Veracruz y Campeche, entre diciembre de 2013 y marzo de 2018, aproximadamente, que era responsable del transporte de cocaína, heroína y metanfetamina desde Belice y Guatemala a México para finalmente ser importadas a los Estados Unidos”, señala la acusación estadounidense.

“La Gallina” fue identificado como uno de los líderes y organizadores responsable de supervisar las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de la organización criminal.

