Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

"El tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos"; pasajero narra momento del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que “no fue sencillo”; destaca exigencia a Grupo México sobre Río Sonora

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

Pelícanos y cigüeñas también visitan Lago de Texcoco; el parque es hermoso, dice Sheinbaum

La mañana de este lunes, Omar García Hrafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana.

El secretario de Seguridad señaló que la detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación, en coordinación del gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Tabasco.

"Luki" y dos detenidos más en Tabasco. Foto: tomada de X @OHarfuch
"Luki" y dos detenidos más en Tabasco. Foto: tomada de X @OHarfuch

Alias "Luki" es identificado como generador de violencia en la entidad; está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

Detención de "Luki" anunciada por Omar García Harfuch. Foto: captura de pantalla
Detención de "Luki" anunciada por Omar García Harfuch. Foto: captura de pantalla

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]