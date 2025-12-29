La mañana de este lunes, Omar García Hrafuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de tres personas en Tabasco, entre ellas a Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, líder de un grupo delictivo en el municipio de Macuspana.

El secretario de Seguridad señaló que la detención se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación, en coordinación del gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Tabasco.

"Luki" y dos detenidos más en Tabasco. Foto: tomada de X @OHarfuch

Alias "Luki" es identificado como generador de violencia en la entidad; está relacionado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud.

Detención de "Luki" anunciada por Omar García Harfuch. Foto: captura de pantalla

apr