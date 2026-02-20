Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

Turnan a ministro Giovanni Figueroa el caso de Mario Aburto, asesino confeso de Colosio; resolverá si condena de 45 años es correcta

En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, personal de la Secretaría de Marina () aseguró , vehículos y armamento en el municipio de Arteaga, en conjunto con la Guardia Civil.

La dependencia informó que citado aseguramiento se llevó a cabo cuando personal operativo del Batallón de Infantería de Marina y de la Guardia Civil, efectuaba terrestre en inmediaciones del poblado de Toluquilla, con el propósito de prevenir el robo de vehículos, disuadir actividades delictivas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.

Indicó que durante el patrullaje se observaron personas a bordo de dos vehículos, quienes al notar la presencia de la autoridad, realizaron disparos en contra del personal desplegado, emprendiendo la huida y dejando abandonada las unidades con tres armas largas, 234 cartuchos calibre 7.62, 56 cartuchos calibre 5.56, cargadores de diversos calibres.

Lee también

Semar decomisa drogas, vehículos y armas en Arteaga, Michoacán tras se atacados a balazos (20/02/2026). Foto: Especial
Semar decomisa drogas, vehículos y armas en Arteaga, Michoacán tras se atacados a balazos (20/02/2026). Foto: Especial

Así como cuatro chalecos balísticos, dos cascos, equipo y vestimenta táctica, además de tres envoltorios con hierba verde con características similares a las de la marihuana. Derivado de la agresión, no se reportaron daños al personal naval.

La droga, vehículos, armamento y efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]