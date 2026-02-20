En el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró droga, vehículos y armamento en el municipio de Arteaga, en conjunto con la Guardia Civil.

La dependencia informó que citado aseguramiento se llevó a cabo cuando personal operativo del Batallón de Infantería de Marina y de la Guardia Civil, efectuaba recorridos de vigilancia terrestre en inmediaciones del poblado de Toluquilla, con el propósito de prevenir el robo de vehículos, disuadir actividades delictivas y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.

Indicó que durante el patrullaje se observaron personas a bordo de dos vehículos, quienes al notar la presencia de la autoridad, realizaron disparos en contra del personal desplegado, emprendiendo la huida y dejando abandonada las unidades con tres armas largas, 234 cartuchos calibre 7.62, 56 cartuchos calibre 5.56, cargadores de diversos calibres.

Lee también Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Semar decomisa drogas, vehículos y armas en Arteaga, Michoacán tras se atacados a balazos (20/02/2026). Foto: Especial

Así como cuatro chalecos balísticos, dos cascos, equipo y vestimenta táctica, además de tres envoltorios con hierba verde con características similares a las de la marihuana. Derivado de la agresión, no se reportaron daños al personal naval.

La droga, vehículos, armamento y efectos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, informó la Secretaría de Marina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr