“Somos una Marina más fuerte que nunca” fue una de las frases más pronunciadas durante el desfile para conmemorar el 215 aniversario del Grito de Independencia, el primero que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, austero, sencillo y con amplia presencia de mujeres, cerca de 4 mil del Ejército, Guardia Nacional y Marina.

Sin embargo, marcada por el reciente descubrimiento de una red de huachicol operada por los sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán en aduanas del país, la institución armada se encuentra de capa caída.

Es por ello que al paso de cada contingente naval la maestra de ceremonias de la dependencia cerró sus intervenciones con el mensaje “somos una Marina más fuerte que nunca”, para animar a sus compañeros de armas.

Al igual que resto de sus camaradas, el contingente naval arribó desde temprano para participar en el Desfile Cívico-Militar “con la moral en alto” y compartir su marcha con la ciudadanía.

“Con honor y compromiso, el contingente naval dijo presente en el Desfile Cívico-Militar 2025”, presumió la Secretaría de Marina al concluir su participación con más de 2 mil 900 elementos navales, quienes proyectaron sus capacidades operativas, logísticas y de pronta respuesta así como su organización, disciplina, adiestramiento y marcialidad.

Primer Desfile Cívico-Militar encabezado por una comandante suprema

Tres minutos antes de las 10 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo izó la Bandera del Zócalo de la Ciudad de México para dar inicio al primer Desfile Cívico-Militar encabezado por una comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

Después de que una noche antes gritó “¡Viva México!”, acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, su gabinete y los titulares de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, la Titular del Ejecutivo federal fue enfática en su discurso ante miles de mexicanos: “¡Ninguna injerencia es posible en nuestra patria!”.

Con el cielo nublado o con un intenso sol a ratos, Sheinbaum vio desfilar a militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional que le rindieron honores a la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas mientras la Bandera mexicana ondeaba en el corazón de la Ciudad de México.

A las 10:00 horas en punto volaron sobre el Zócalo las aeronaves de la Fuerza Aérea, mismos que dejaron una estela de colores verde, blanco y rojo.

Hubo gritos y aplausos para quienes juraron defender la patria.

Con un traje guinda bordado en las mangas y cabello recogido, la Titular del Ejecutivo federal observaba feliz el paso de los diversos contingentes en la parada.

Ingenieros militares, médicos, tráileres, binomios caninos, caballería, fuerzas especiales e invitados internacionales partieron del Zócalo al Campo Marte. Al ritmo de uno-dos, uno-dos, todos marcharon parejos.

Del cielo aparecieron paracaidistas frente a Palacio Nacional.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro, y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, observaban atentos el paso del desfile.

Miles escucharon cómo la Presidenta de México enfatizó que la libertad y soberanía de nuestro país significan que ninguna potencia extranjera decide por nosotros.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervención, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación”, sostuvo firme la Mandataria.

La Secretaría de Marina mostró su orgullo frente al escándalo que enfrenta por huachicol fiscal.

En el primer Desfile Cívico-Militar, encabezado por primera vez por una comandante suprema de las Fuerzas Armadas, participaron sin novedad 12 mil 746 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, 3 mil 46 elementos de la Guardia Nacional y 237 conscriptos del Servicio Militar Nacional.

Asimismo, participaron ocho militares extranjeros, así como 100 charros, que desfilaron como parte de las tradiciones nacionales.

Se desplegaron 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves, cinco aeronaves no tripuladas, 24 drones y 18 embarcaciones. También 304 caballos, así como el despliegue de 169 canes adiestrados y 28 cachorros. El parte final fue “sin novedad”.