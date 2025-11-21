La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la poca convocatoria que tuvo la marcha del 20 de noviembre de la Generación Z en la Ciudad de México, e insistió en que su gobierno no persigue a nadie por su ideología política.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que por la información, esta protesta no tuvo mucha convocatoria.

“Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando y también quien convocó a las manifestaciones”, dijo al reafirmar que en México hay libertad de manifestación, de comunicación y “de todo”.

Lee también Convocatoria a marcha de Generación Z en la UNAM no registra ningún asistente; explanada de Ciudad Universitaria luce vacía

“Nunca se va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo, y no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada nada.

“Es libre, incluso si siente preocupación se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, jamás”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

