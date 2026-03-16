Más Información

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

En el marco de la , la presidenta celebró la clase más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participaron 9 mil 500 personas.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “son actividades de mucha actividad comunitaria, que es lo más hermoso”.

“Los conciertos, las clases, en fin. Es algo muy bonito que se da en la , pero también en muchísimos lugares del país”, expresó.

Lee también

Con la participación de 9 mil 500 personas que se reunieron en la plancha del Zócalo, este domingo la Ciudad de México obtuvo un nuevo récord Guinness, ahora por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, que tuvo lugar a 86 días de la Copa Mundial.

El reto arrancó a las 10:05 horas, con una serie de ejercicios que los miles de participantes, quienes fueron divididos en tres grupos para formar la con playeras de color rojo, blanco y verde, realizaron sin dejar de moverse durante los 35 minutos que duró la clase. Con la participación de ayer, se superó la cifra que se tenía registrada anteriormente de este récord, que era de mil 38 personas en Seattle, Estados Unidos.

Lee también

Tras el veredicto de los representantes de Récord Guinness, la jefa de Gobierno, , afirmó que con esta actividad la Ciudad de México envía al mundo el mensaje de que el futbol es un lenguaje de paz y unión que no necesita traducción; además, hizo un llamado contra la guerra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]