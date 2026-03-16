En el marco de la Copa FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la clase más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, en la que participaron 9 mil 500 personas.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que “son actividades de mucha actividad comunitaria, que es lo más hermoso”.

“Los conciertos, las clases, en fin. Es algo muy bonito que se da en la Ciudad de México, pero también en muchísimos lugares del país”, expresó.

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Con la participación de 9 mil 500 personas que se reunieron en la plancha del Zócalo, este domingo la Ciudad de México obtuvo un nuevo récord Guinness, ahora por la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, que tuvo lugar a 86 días de la Copa Mundial.

El reto arrancó a las 10:05 horas, con una serie de ejercicios que los miles de participantes, quienes fueron divididos en tres grupos para formar la Bandera de México con playeras de color rojo, blanco y verde, realizaron sin dejar de moverse durante los 35 minutos que duró la clase. Con la participación de ayer, se superó la cifra que se tenía registrada anteriormente de este récord, que era de mil 38 personas en Seattle, Estados Unidos.

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Tras el veredicto de los representantes de Récord Guinness, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que con esta actividad la Ciudad de México envía al mundo el mensaje de que el futbol es un lenguaje de paz y unión que no necesita traducción; además, hizo un llamado contra la guerra.

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